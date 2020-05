Возле Карачи в Пакистане разбился пассажирский самолет

Пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился в пятницу возле аэропорта Карачи, сообщили местные СМИ.

Самолет следовал по маршруту из Лахора в Карачи и упал незадолго до посадки в Международном аэропорту "Джинна" в Карачи.

На борту находились 90 пассажиров и восемь членов экипажа. Данных о жертвах пока нет. Информацию о крушении самолета подтвердил представитель авиакомпании Пакистанские международные авиалинии (PIA) Абдул Саттар.

Министр здравоохранения и социального обеспечения Пакистана объявил чрезвычайную ситуацию во всех крупных больницах Карачи.

По различным данным, на борту могли быть не менее 90 человек. В социальных сетях публикуют кадры, где видно, что самолет рухнул неподалеку жилого квартала.

Pakistan International Airlines aircraft enroute to Karachi from Lahore crashes near Karachi airport. Hoping there are survivors. #pakistan #AirCrash #PIA #aviation #accident pic.twitter.com/dVfb75suv0

— Nimbu Chai (@nimbuchai) May 22, 2020