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Возле Карачи в Пакистане разбился пассажирский самолет

Возле Карачи в Пакистане разбился пассажирский самолет
13:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: скриншот

Новости мира:У аэропорта пакистанского города Карачи в пятницу, 22 мая. потерпел крушение пассажирский самолет.

Пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился в пятницу возле аэропорта Карачи, сообщили местные СМИ.

Самолет следовал по маршруту из Лахора в Карачи и упал незадолго до посадки в Международном аэропорту "Джинна" в Карачи. 

На борту находились 90 пассажиров и восемь членов экипажа. Данных о жертвах пока нет. Информацию о крушении самолета подтвердил представитель авиакомпании Пакистанские международные авиалинии (PIA) Абдул Саттар. 

Министр здравоохранения и социального обеспечения Пакистана объявил чрезвычайную ситуацию во всех крупных больницах Карачи.

 

По различным данным, на борту могли быть не менее 90 человек. В социальных сетях публикуют кадры, где видно, что самолет рухнул неподалеку жилого квартала. 

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Самолет рухнул на населенный район. На видеозаписях, появившихся в Интернете, можно увидеть густой столб черного дыма, поднимающийся над домами.

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Пакистан, Самолет, Карачи.
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