"Чистая выдумка": в Ухане опровергают теории об утечке коронавируса из лаборатории

Новости мира:В Ухане назвали "вымыслом" теорию об утечке коронавируса из лаборатории.

Директор Уханьського института вирусологии Ван Яньи отвергла предположение, что новый коронавирус мог распространиться по миру с их лаборатории. Об этом она заявила в интервью китайскому государственному телеканалу CGTN, передает УНН.

Она признала, что "в институте успешно отделяли штаммы коронавируса у летучих мышей". Однако, по ее словам, ни один из трех штаммов коронавируса летучих мышей не соответствует SARS-CoV-2.

Так, Яньи отвергла попытки связать COVID-19 с вирусом SADS, выявленным институтом в 2018 году.

"Последовательность генома SADS только на 50% аналогична последовательности COVID-19. Это разные вирусы", - сообщила вирусолог.

В связи с этим Ван Яньи назвала версии о возможной утечке SARS-CoV2 с Уханьськой лаборатории "чистой выдумкой", а обвинения президента США Дональда Трампа "полностью сфабрикованными".

Напомним, что в Сенате Конгресса США внесли законопроект, позволяющий президенту Дональду Трампу ввести санкции против КНР за отказ в сотрудничестве при выяснении причин возникновения пандемии коронавируса. Это сделал во вторник, 12 мая, сенатор-республиканец Линдси Грэм.