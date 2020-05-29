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Китай допускает военные действия против Тайваня

Китай допускает военные действия против Тайваня
19:44 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Китае заговорили о возможном начале войны против Тайваня.

В Китае генерал предупредил, что Пекин не будет исключать возможность применения армии, чтобы взять Тайвань под контроль. Об этом он сказал после закрытия ежегодного Всекитайского собрания народных представителей.

Генерал Ли Зуоченг, который занимает должность начальника Департамента объединенного штаба Центральной военной комиссии КНР, заявил, что Пекин сейчас отдает предпочтение дипломатии. Но он рассмотрит и применение грубой силы, чтобы взять Тайбэй под контроль в рамках политики "Единого Китая", - пишет Newsweek.

"Если возможность мирного объединения будет потеряна, Народная освободительная армия вместе со всей нацией включительно с народом Тайваня пойдут на все необходимые шаги, чтобы решительно подавить любые сепаратистские заговоры и действия", - сказал Ли.

Тайвань, который официально называется Республика Китай, расположен в  128 километров от побережья коммунистической КНР через Тайваньский пролив. Страна фактически независима последние 70 лет. Она стала последним оплотом националистических сил, которые потерпели поражение в Китайской гражданской войне. Тайбэй стал столицей Республики Китай в 1949 году.

Пекин не считает Тайвань независимой страной и постоянно претендует на взятие острова под свой контроль. Сейчас страну возглавляет президент Цай Инвэнь, которая в январе была избрана на второй срок. Она входит в либеральную и националистическую Демократическую прогрессивную партию. Пекин считает Цай политиком, который выступает за независимость. И постоянно предупреждает ее администрацию не продвигать никакого "сепаратизма", угрожая последствиями.

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Сегодня исполнилось 15 лет со дня принятия закона о борьбе с сецесией, который дает Компартии КНР формальное оправдание для военных действий против Тайваня, если демократическая страна формально объявит о своей независимости от материкового Китая.

"Мы не обещаем отказ от применения силы и сохраняем за собой возможность принять все меры, чтобы стабилизировать и взять под контроль ситуацию в Тайваньском проливе", - сказал Ли Зуоченг.

Newsweek объясняет, что китайский генерал также возглавляет парламент коммунистического Китая и фактически считается третьим самым влиятельным человеком в Компартии. Он также предупредил, что Пекин не исключает, что применит армию, чтобы захватить Тайвань.

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"Пока существует хотя бы малейший шанс мирного решения, мы в 100 раз усилим свои усилия в этом направлении", - сказал Ли.

Но он предупредил адвокатов независимости от Китая, что их путь "ведет в тупик". А любое нарушение с их стороны закона о борьбе с сецесией будет "жестко наказано". Такая риторика КНР появилась на фоне того, как Компартия одобрила новый закон о национальной безопасности в автономной территории Гонконга. Это стало причиной массовых протестов и критики со стороны иностранных правительств. Власти Тайваня тоже объявили, что будут поддерживать активистов в Гонконге, которые выступают за независимость.

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Китай, Тайвань, НОАК, Ли Зуоченг.
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