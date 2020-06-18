Нурсултан Назарбаев заболел коронавирусом

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. Он сдал положительный тест и в настоящее время находится на самоизоляции.

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заболел COVID-19. Об этом говорится в сообщении на его официальном сайте.

Сообщается, что в настоящее время Назарбаев находится на самоизоляции.

"К сожалению, последний тест Елбасы (лидер нации, - ред.) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что супруга Зеленского и первая леди Украины Елена Зеленского заразилась коронавирусом. Несколько дней спустя жену президента Украины госпитализировали в одну из больниц Киева.

Сам Владимир Зеленский находится на самоизоляции и ежедневно проходит тестирование на коронавирус.