В Афганистане боевики захватили в заложники более 50 человек

В афганской провинции Дайкунди талибы захватили в заложники людей.

Боевики взяли в заложники 53 человека, в том числе женщин и детей, в афганской провинции Дайкунди.

Об этом сообщает телеканал TOLOnews.

Как заявил губернатор провинции Зиа Хамдард, боевики уже отпустили девять заложников благодаря посредничеству местных старейшин. Переговоры об освобождении остальных продолжаются.

Губернатор утверждает, что заложников захватили боевики радикального движения "Талибан". Талибы отвергают причастность к инциденту.

Напомним, в Афганистане президент объявил об освобождении до 2 тыс. талибов.