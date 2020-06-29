В Китае за сутки почти 20 новых случаев коронавируса

В Китае сейчас 83500 зараженных коронавирусом.

В Китае, который по данным разведки США скрыл информацию о начале пандемии 28 июня диагностировали 17 новых случаев коронавируса. Сейчас КНР на 22 месте по количеству диагностированных случаев новой болезни.

Об этом сообщают данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers.

По состоянию на 28 июня по официальной информации, в Китае диагностировано 83500 случаев заболевания коронавирус, 78451 пациентов уже выздоровели, 4634 умерли.

За последние сутки в Китае выявлено 17 новых случаев новой болезни. 415 пациента продолжают лечение.