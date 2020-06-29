В Китае успешно испытали вакцину от коронавируса на людях

Китайская компания China National Biotec Group (CNBG), которая разрабатывает сразу две вакцины против нового коронавируса сообщила оптимистичные результаты предварительного тестирования одного из них на людях.

Китайская национальная компания Biotec (CNBG) сообщила, что результаты предварительного тестирования на людях одной из возможных вакцин против коронавируса показали безопасность и эффективность средства. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на The Economic Times.

"Это уже вторая возможная вакцина этой компании, которая показывает обнадеживающие результаты клинических испытаний", – говорится в источнике.

В исследовании принимали участие 1 120 здоровых людей, Отмечается, что лекарственное средство обеспечило высокий уровень антител для всех участников прививки.

Сейчас китайские исследователи тестируют восемь препаратов, которые могут стать вакцинами от коронавируса в Китае и за рубежом.

Ранее китайская власть пообещала, что раскроет детали своей вакцины от коронавируса и сделает ее общественным достоянием после того, как она будет разработана.

"На следующем этапе, когда китайская вакцина будет готова к применению после того, как ее создадут и проверят, мы выполним те обязательства, которые озвучил председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и сделаем ее доступной всему миру", – заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган.

Как сообщалось, в ВОЗ заявили, что в мире сейчас разрабатывается более 200 вакцин против коронавирусной болезни.