В Китае успешно испытали вакцину от коронавируса на людях

Китайская национальная компания Biotec (CNBG) сообщила, что результаты предварительного тестирования на людях одной из возможных вакцин против коронавируса показали безопасность и эффективность средства. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на The Economic Times.
"Это уже вторая возможная вакцина этой компании, которая показывает обнадеживающие результаты клинических испытаний", – говорится в источнике.
В исследовании принимали участие 1 120 здоровых людей, Отмечается, что лекарственное средство обеспечило высокий уровень антител для всех участников прививки.
Сейчас китайские исследователи тестируют восемь препаратов, которые могут стать вакцинами от коронавируса в Китае и за рубежом.
Ранее китайская власть пообещала, что раскроет детали своей вакцины от коронавируса и сделает ее общественным достоянием после того, как она будет разработана.
"На следующем этапе, когда китайская вакцина будет готова к применению после того, как ее создадут и проверят, мы выполним те обязательства, которые озвучил председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и сделаем ее доступной всему миру", – заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Как сообщалось, в ВОЗ заявили, что в мире сейчас разрабатывается более 200 вакцин против коронавирусной болезни.