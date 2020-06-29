Пандемия COVID-19: в мире - уже более 10,2 миллионов зараженных

В мире от начала пандемии COVID-19 обнаружили в 10 млн 249 тысяч 460 человек. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

5 млн 556 тысяч 634 пациента уже выздоровели и 504 466 — умерли от осложнений.

Продолжают лечиться 4,1 млн человек.

США остаются лидером по количество выявленных инфицированных. Там коронавирус подтвердили у 2 637 077 человек. Выздоровели 1 093 456 пациентов и умерли — 128 437. Продолжают лечиться 1,4 млн.

Второе место по количеству инфицированных — в Бразилии, где подтвердили коронавирус у 1 345 254 человек. Из них 57 658 пациентов умерли от осложнений и 715 тысяч — выздоровели.

На третьем месте — Россия. За все время там официально подтвердили 634 437 случаев коронавируса, из них 399 087 человека уже выздоровели.