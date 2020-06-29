Скачать
Понедельник, 29.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия COVID-19: в мире - уже более 10,2 миллионов зараженных
Пандемия COVID-19: в мире - уже более 10,2 миллионов зараженных
Минздрав: По количеству больных на COVID-19 лидируют три области
Минздрав: По количеству больных на COVID-19 лидируют три области
Лунин прервал сухую серию: видео гола
Лунин прервал сухую серию: видео гола
Тихонов день: народные приметы и запреты 29 июня
Тихонов день: народные приметы и запреты 29 июня

Пандемия COVID-19: в мире - уже более 10,2 миллионов зараженных

Пандемия COVID-19: в мире - уже более 10,2 миллионов зараженных
09:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com
В мире от начала пандемии COVID-19 обнаружили в 10 млн 249 тысяч 460 человек. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

5 млн 556 тысяч 634 пациента уже выздоровели и 504 466 — умерли от осложнений.

Продолжают лечиться 4,1 млн человек.

США остаются лидером по количество выявленных инфицированных. Там коронавирус подтвердили у 2 637 077 человек. Выздоровели 1 093 456 пациентов и умерли — 128 437. Продолжают лечиться 1,4 млн.

Рост числа заражений: Южная Корея намерена внедрить трехуровневую систему карантина

Второе место по количеству инфицированных — в Бразилии, где подтвердили коронавирус у 1 345 254 человек. Из них 57 658 пациентов умерли от осложнений и 715 тысяч — выздоровели.

На третьем месте — Россия. За все время там официально подтвердили 634 437 случаев коронавируса, из них 399 087 человека уже выздоровели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пандемия, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семейный отдых: Ирина Федишин засветила грудь в объятиях мужа (Фото)
02 Десна - Динамо: онлайн-трансляция матча (Видео)
03 Кейт Миддлтон вернулась к рабочим обязанностям и покорила всех цветочным платьем (Фото)
04 Массовая драка во Львове: полиция устанавливает причины
05 Эстония бьет тревогу: на границе с РФ обнаружены радиоактивные частицы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грозовые дожди и +34°: Чем &quot;удивит&quot; погода в начале недели
Грозовые дожди и +34°: Чем "удивит" погода в начале недели
ГСЧС: В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
Штаб ООС: боевики восемь раз нарушали &quot;тишину&quot;
Штаб ООС: боевики восемь раз нарушали "тишину"
Рецепт дня: Хек, запечённый с молодой картошкой и оливками
Рецепт дня: Хек, запечённый с молодой картошкой и оливками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь