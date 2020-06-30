В Китае в результате непогоды погибли больше 10 человек

В результате ливневых дождей в провинции Сычуань на юго-западе Китая 12 человек погибли, еще 10 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Десять человек числятся пропавшими без вести.

Ливень, обрушившийся на уезд Мяньнин с 26 по 27 июня, вызвал наводнения в поселке Ихай, где 10 человек погибли и еще семеро пропали без вести.

В районе Гаоян две машины упали в реку после того, как наводнение повредило шоссе, в результате чего два человека погибли и трое числятся пропавшими без вести.

Проливные дожди затронули более 9880 человек в районах Ихай и Гаоян.

В результате ливней были отрезаны дороги, а также повреждены постройки и посевы.

What’s the latest on the storms and flooding in Southwestern China? https://t.co/v2ctxlfKRa pic.twitter.com/bY3sXkJHZo — ChinaQ&A (@ChinaQandA) June 29, 2020

В общей сложности было эвакуировано 7705 местных жителей.