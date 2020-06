В Китае в результате непогоды погибли больше 10 человек

Десять человек числятся пропавшими без вести.

Ливень, обрушившийся на уезд Мяньнин с 26 по 27 июня, вызвал наводнения в поселке Ихай, где 10 человек погибли и еще семеро пропали без вести.

В районе Гаоян две машины упали в реку после того, как наводнение повредило шоссе, в результате чего два человека погибли и трое числятся пропавшими без вести.

Проливные дожди затронули более 9880 человек в районах Ихай и Гаоян.

В результате ливней были отрезаны дороги, а также повреждены постройки и посевы.

