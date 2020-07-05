Наводнение в Японии: эвакуированы свыше 200 тысяч человек

"Правительство префектуры сообщило, что 18 человек были убиты, и, по крайней мере, 16 человек признали мертвыми в разрушенной наводнением префектуре Кумамото на юго-западе Японии, поскольку спасательные операции продолжались в воскресенье", - говорится в сообщении.
Также власти префектуры рассказали, что спасатели изо всех сил пытались добраться до сильно пострадавших районов вдоль реки Кума, которая прорвала свои берега в нескольких местах после того, как проливные дожди обрушились на район в начале субботы, вызвав сильное наводнение.
В префектурах Кумамото и Кагосима объявлена эвакуация 203 200 человек. По состоянию на утро воскресенья около 5 880 домов в этих префектурах оставались без электроснабжения.
#Hitoyoshi: Major flooding is ongoing across Japan's Kumamoto and Kagoshima prefectures following heavy rainfall. Some 75,000 residents in the region have been put under evacuation orders. - NHK/Kyodo
— I.E.N. (@BreakingIEN) July 4, 2020
Военнослужащие наземных сил самообороны были направлены в регион в рамках усилий по оказанию помощи. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что будет мобилизовано около 10 000 сотрудников Сил самообороны Японии.