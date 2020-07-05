Скачать
Воскресенье, 05.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине немного снизился прирост COVID-19
В Украине немного снизился прирост COVID-19
Зеленский: Сегодня наши моряки получат более 70 квартир
Зеленский: Сегодня наши моряки получат более 70 квартир
Британка установила мировой рекорд, подняв 135 кг (Видео)
Британка установила мировой рекорд, подняв 135 кг (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июля

Наводнение в Японии: эвакуированы свыше 200 тысяч человек

Наводнение в Японии: эвакуированы свыше 200 тысяч человек
11:54 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В юго-западной части Японии в связи с наводнением погибло 18 человек, судьба еще 16 неизвестна. Об этом сообщает агентство Kyodo.

"Правительство префектуры сообщило, что 18 человек были убиты, и, по крайней мере, 16 человек признали мертвыми в разрушенной наводнением префектуре Кумамото на юго-западе Японии, поскольку спасательные операции продолжались в воскресенье", - говорится в сообщении.

Также власти префектуры рассказали, что спасатели изо всех сил пытались добраться до сильно пострадавших районов вдоль реки Кума, которая прорвала свои берега в нескольких местах после того, как проливные дожди обрушились на район в начале субботы, вызвав сильное наводнение.

В префектурах Кумамото и Кагосима объявлена эвакуация 203 200 человек. По состоянию на утро воскресенья около 5 880 домов в этих префектурах оставались без электроснабжения.

Десятки тысяч эвакуированных, 14 погибших: сильные дожди обрушились на юг Японии (Видео)

Военнослужащие наземных сил самообороны были направлены в регион в рамках усилий по оказанию помощи. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что будет мобилизовано около 10 000 сотрудников Сил самообороны Японии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Наводнение, Япония.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ОП отреагировали на заявление Лероса о Ермаке
02 "Обнуление" Путина: "Евросолидарность" требует собрать СНБО
03 Уже не модно: модели женской обуви, которые давно устарели (Фото)
04 Ляшко не уверен, что Украине удастся преодолеть COVID-19
05 Погода на выходных: одну часть Украины накроют грозы, вторую - жара
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине - День Военно-морских сил
В Украине - День Военно-морских сил
Ляшко не уверен, что Украине удастся преодолеть COVID-19
Ляшко не уверен, что Украине удастся преодолеть COVID-19
Погода на выходных: одну часть Украины накроют грозы, вторую - жара
Одну часть Украины накроют грозы, вторую - жара
Поздравила с Днем независимости и показала ножки: Холли Берри потрясла своей фигурой (Фото)
Поздравила с Днем независимости и показала ножки: Холли Берри потрясла своей фигурой (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь