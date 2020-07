Наводнение в Японии: эвакуированы свыше 200 тысяч человек

"Правительство префектуры сообщило, что 18 человек были убиты, и, по крайней мере, 16 человек признали мертвыми в разрушенной наводнением префектуре Кумамото на юго-западе Японии, поскольку спасательные операции продолжались в воскресенье", - говорится в сообщении.

Также власти префектуры рассказали, что спасатели изо всех сил пытались добраться до сильно пострадавших районов вдоль реки Кума, которая прорвала свои берега в нескольких местах после того, как проливные дожди обрушились на район в начале субботы, вызвав сильное наводнение.

В префектурах Кумамото и Кагосима объявлена эвакуация 203 200 человек. По состоянию на утро воскресенья около 5 880 домов в этих префектурах оставались без электроснабжения.

#Hitoyoshi: Major flooding is ongoing across Japan's Kumamoto and Kagoshima prefectures following heavy rainfall. Some 75,000 residents in the region have been put under evacuation orders. - NHK/Kyodo

