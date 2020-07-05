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Разрушенные дороги и затопленные здания: муссон обрушился на Индию (Видео)

Разрушенные дороги и затопленные здания: муссон обрушился на Индию (Видео)
Обновлено 15:01 Сегодня Телеграф
Муссон в Индии обрушился на западные районы страны. Сильный и постоянный дождь вызвал повсеместные разрушения и затопление дорог и зданий. В финансовой столице Индии, Мумбаи, обильные осадки стали причиной многочисленных пробок, об этом пишут Aljazeera и Hndustantimes.

С утра субботы до утра воскресенья в районе Санта-Крус в Мумбае за 24 часа выпало ошеломляющее количество осадков - 427 мм.  В предыдущие 24 часа выпало лишь 133 мм. 

Июль самый влажный период в городе, так за месяц среднее количество осадков составляет 819 мм. Однако только за первые пять дней нового месяца в городе уже выпало 675 мм осадков.

Ожидается, что в течение следующих нескольких дней влажная погода переместится из штата Махараштра в южный и центральный Гуджарат.

Тем не менее, Метеорологическое управление Индии сообщило, что в течение большей части предстоящей недели в Мумбае и прилегающих районах возможны новые дожди. 

Метеорологи рекомендуют людям держаться подальше от побережья.

Ежегодные дожди необходимы в Индии, поскольку они поддерживают две трети из 1,3 миллиарда населения, проживающего в сельских районах, зависящих от сельского хозяйства.

Подтоплены дома, подмыты мосты: на Львовщине продолжается ликвидация последствий непогоды

Но чрезмерные осадки часто вызывают наводнения, оползни и болезни, передающиеся через воду.

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Все по теме:

Индия, Паводок, Муссон.

Автор:

Телеграф
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