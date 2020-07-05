Разрушенные дороги и затопленные здания: муссон обрушился на Индию (Видео)

С утра субботы до утра воскресенья в районе Санта-Крус в Мумбае за 24 часа выпало ошеломляющее количество осадков - 427 мм. В предыдущие 24 часа выпало лишь 133 мм.
Июль самый влажный период в городе, так за месяц среднее количество осадков составляет 819 мм. Однако только за первые пять дней нового месяца в городе уже выпало 675 мм осадков.
Ожидается, что в течение следующих нескольких дней влажная погода переместится из штата Махараштра в южный и центральный Гуджарат.
Same problem every year. @mybmc#MumbaiRains #MumbaiMonsoon @mumbaimatterz @MumbaiTraffics @RoadsOfMumbai @mumbairailusers @mumbaitraffic pic.twitter.com/WAK95PAUUx
— Vivek Gupta News18 (@imvivekgupta) July 5, 2020
Тем не менее, Метеорологическое управление Индии сообщило, что в течение большей части предстоящей недели в Мумбае и прилегающих районах возможны новые дожди.
Метеорологи рекомендуют людям держаться подальше от побережья.
Welcome to Mumbai dear monsoon #MumbaiRains pic.twitter.com/rMNLbYVLAp
— ManishKumar Bokadia (@ManishKumarBok1) July 3, 2020
Ежегодные дожди необходимы в Индии, поскольку они поддерживают две трети из 1,3 миллиарда населения, проживающего в сельских районах, зависящих от сельского хозяйства.
It's pouring here in mumbai from the last 36 hours !! Finally experiencing the monsoon in mumbai #MumbaiRains #monsoon pic.twitter.com/DpI2rdcZjM
— Mady (@Mady46353683) July 4, 2020
Но чрезмерные осадки часто вызывают наводнения, оползни и болезни, передающиеся через воду.