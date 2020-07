Разрушенные дороги и затопленные здания: муссон обрушился на Индию (Видео)

С утра субботы до утра воскресенья в районе Санта-Крус в Мумбае за 24 часа выпало ошеломляющее количество осадков - 427 мм. В предыдущие 24 часа выпало лишь 133 мм.

Июль самый влажный период в городе, так за месяц среднее количество осадков составляет 819 мм. Однако только за первые пять дней нового месяца в городе уже выпало 675 мм осадков.

Ожидается, что в течение следующих нескольких дней влажная погода переместится из штата Махараштра в южный и центральный Гуджарат.

Тем не менее, Метеорологическое управление Индии сообщило, что в течение большей части предстоящей недели в Мумбае и прилегающих районах возможны новые дожди.

Метеорологи рекомендуют людям держаться подальше от побережья.

Ежегодные дожди необходимы в Индии, поскольку они поддерживают две трети из 1,3 миллиарда населения, проживающего в сельских районах, зависящих от сельского хозяйства.

It's pouring here in mumbai from the last 36 hours !! Finally experiencing the monsoon in mumbai #MumbaiRains #monsoon pic.twitter.com/DpI2rdcZjM

— Mady (@Mady46353683) July 4, 2020