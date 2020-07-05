СМИ: уханьские ученые хранили образцы коронавируса с 2013 года

Ученые Уханьского института вирусологии хранили образцы нового коронавируса, начиная с 2013 года. Об этом говорится в расследовании The Sunday Times, сообщает Bloomberg.

"Образцы вирусов, присланные в Институт вирусологии города Ухань семь лет назад, очень напоминают COVID-19", - говорится в сообщении.

Как отмечается в статье, в 2013 году были отправлены замороженные образцы вируса в лабораторию Уханя после того, как на шахте на юго-западе Китая шестеро горняков заболели тяжелой пневмонией. Трое из них впоследствии умерли, и наиболее вероятной причиной этого стал коронавирус, переданный от летучей мыши, пишет автор публикации, ссылаясь на медика, руководитель которого работал в отделении неотложной помощи, где лечили пациентов.

В то же время, в описании COVID-19 в докладе, вышедшем в феврале 2020 года, сказано, что вирус на 96,2% похож на образец коронавируса RaTG13, полученный в 2013 году.

По данным Worldometer, в мире выявлено 11 475 773 случая заражения коронавирусом, из них 535 159 летальных, выздоровели 6504400 человек.