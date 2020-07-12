Проливные дожди на юге Китая: масштабные наводнения нанесли ущерба почти на $1 млрд (Видео)

За последние дни проливные дожди вызвали обширные наводнения в южных регионах Китая, в результате которых пострадали почти 34 миллиона человек.

По сообщениям государственной телекомпании CCTV, уровень воды на реке Ронг в юго-западной провинции Гуаньси поднялся на 5,04 метра после обильных дождей в субботу.

Власти южной провинции Цзянси предупреждают о сильном наводнении в районе озера Поянг, которое является крупнейшим пресноводным озером Китая. Так в субботу уровень воды в Поянге поднялся на 22,65 метра, что значительно выше рекорда, установленного в 1998 году. Тогда вода поднималась на 19,5 метра.

Власти провинции сообщили, что от наводнений пострадали 5,2 миллиона человек, из которых 432 тысячи были вынуждены покинуть свои дома.

Также наводнение повредило 4,56 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий, уничтожив 988 домов. Ущерб от стихийного бедствия оценивается в $929 миллионов.

Данных о жертвах стихии пока не поступало.