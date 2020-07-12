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Проливные дожди на юге Китая: масштабные наводнения нанесли ущерба почти на $1 млрд (Видео)

Проливные дожди на юге Китая: масштабные наводнения нанесли ущерба почти на $1 млрд (Видео)
Обновлено 14:58 Сегодня Телеграф
За последние дни проливные дожди вызвали обширные наводнения в южных регионах Китая, в результате которых пострадали почти 34 миллиона человек.

По сообщениям государственной телекомпании CCTV, уровень воды на реке Ронг в юго-западной провинции Гуаньси поднялся на 5,04 метра после обильных дождей в субботу.  

Власти южной провинции Цзянси предупреждают о сильном наводнении в районе озера Поянг, которое является крупнейшим пресноводным озером Китая. Так в субботу уровень воды в Поянге поднялся на 22,65 метра, что значительно выше рекорда, установленного в 1998 году. Тогда вода поднималась на 19,5 метра.  

Власти провинции сообщили, что от наводнений пострадали 5,2 миллиона человек, из которых 432 тысячи были вынуждены покинуть свои дома. 

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Также наводнение повредило 4,56 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий, уничтожив 988 домов. Ущерб от стихийного бедствия оценивается в $929 миллионов.

Данных о жертвах стихии пока не поступало. 

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Все по теме:

Китай, Наводнения, Стихийное бедствие.

Автор:

Телеграф
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