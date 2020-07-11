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Проливные дожди в Непале: за двое суток оползни унесли жизни почти 40 человек

Проливные дожди в Непале: за двое суток оползни унесли жизни почти 40 человек
Обновлено 19:25 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Пятнадцать человек погибли в результате оползня в районе Мьягди, вызванного непрерывными дождями в западном Непале. Общее число погибших в результате непогоды за последние 48 часов в стране достигло 37. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.

Пятнадцать человек, которые погибли в результате оползня в Мьягди, до сих пор считаются пропавшими без вести.

В пятницу 22 человека погибли в результате различных оползней по всему Непалу. Таким образом общее количество погибших за последние двое суток достигло 37 человек.

Правительство мобилизовало армию и сотрудников полиции для проведения спасательных операций.

В Японии число жертв наводнений и оползней достигло уже более 65 человек

Река Нараяни и другие крупные реки страны вышли из берегов из-за непрерывного ливня.

Метеорологическое управление в пятницу дало прогноз, что муссонные дожди продлятся еще три дня.

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Все по теме:

Непал, Оползень, Стихийное бедствие.

Автор:

Телеграф
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