Проливные дожди в Непале: за двое суток оползни унесли жизни почти 40 человек

Пятнадцать человек погибли в результате оползня в районе Мьягди, вызванного непрерывными дождями в западном Непале. Общее число погибших в результате непогоды за последние 48 часов в стране достигло 37. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.

Пятнадцать человек, которые погибли в результате оползня в Мьягди, до сих пор считаются пропавшими без вести.

В пятницу 22 человека погибли в результате различных оползней по всему Непалу. Таким образом общее количество погибших за последние двое суток достигло 37 человек.

Правительство мобилизовало армию и сотрудников полиции для проведения спасательных операций.

The bailey bridge foundation was destroyed by flood in Rahughanga Khola, Myagdi district along the Pokhara-Korala highway. @NDRRMA_Nepal @NEOCOfficial

Source: Social Media. pic.twitter.com/Fh1bSKIw4I — Geobasanta (@basanta58_raj) July 10, 2020

Река Нараяни и другие крупные реки страны вышли из берегов из-за непрерывного ливня.

Метеорологическое управление в пятницу дало прогноз, что муссонные дожди продлятся еще три дня.