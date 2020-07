Проливные дожди в Непале: за двое суток оползни унесли жизни почти 40 человек

Пятнадцать человек, которые погибли в результате оползня в Мьягди, до сих пор считаются пропавшими без вести.

В пятницу 22 человека погибли в результате различных оползней по всему Непалу. Таким образом общее количество погибших за последние двое суток достигло 37 человек.

Правительство мобилизовало армию и сотрудников полиции для проведения спасательных операций.

The bailey bridge foundation was destroyed by flood in Rahughanga Khola, Myagdi district along the Pokhara-Korala highway. @NDRRMA_Nepal @NEOCOfficial

Source: Social Media.

