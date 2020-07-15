Эскалация на границе Азербайджана и Армении: ОБСЕ призывает вернуться к конструктивному диалогу

Глава ОБСЕ и премьер Албании Эди Рама обратился к Азербайджану и Армении с призывом прекратить эскалацию конфликта на общей границе и возобновить переговоры.

Заявление соответствующего содержания распространило Албанское председательство в ОБСЕ.

"Я глубоко обеспокоен эскалацией насилия, наблюдаемой на границе между Арменией и Азербайджаном, и призываю немедленно вернуться к режиму прекращения огня, пока не случились новые смерти", - заявил Рама.

В своем заявлении Рама отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ и его личный представитель Анджей Каспжик установили тесные контакты со сторонами и пытаются стабилизировать ситуацию.

"Прямой канал коммуникаций был установлен главами Армении и Азербайджана во время встречи в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы в марте 2019 года. Глава ОБСЕ выразил надежду, что подобные механизмы могут быть задействованы для снижения уровня напряжения", - сказано в заявлении.

Выражая свою поддержку Минского процесса, действующий глава организации призвал обе страны "как можно быстрее возобновить конструктивный диалог".

Напомним, ожесточенные столкновения начались на границе Армении и Азербайджана 12 июля.

Минобороны Армении публикует кадры обстрела позиций ВС Азербайджана, с которых ранее вёлся огонь по территории страны.#Азербайджан #Армения @new_militarycolumnist pic.twitter.com/lPC8mwoSYu — Муратов Жомарт Хайдарович (@S8gy2AEgVRHyS2Q) July 14, 2020

Минобороны Азербайджана публикует новые кадры обстрела позиций ВС Армении в ходе продолжающихся боестолкновений на границе двух стран.#Азербайджан #Армения pic.twitter.com/DF4hxcv9nq — Артем (@A_Yuzhakov) July 14, 2020

По данным Минобороны Азербайджана число погибших военных в результате вооруженного столкновения с силами Армении увеличилась до трех. Армения признала гибель двух своих военнослужащих.