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Эскалация на границе Азербайджана и Армении: ОБСЕ призывает вернуться к конструктивному диалогу

Эскалация на границе Азербайджана и Армении: ОБСЕ призывает вернуться к конструктивному диалогу
Обновлено 04:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Глава ОБСЕ и премьер Албании Эди Рама обратился к Азербайджану и Армении с призывом прекратить эскалацию конфликта на общей границе и возобновить переговоры.

Заявление соответствующего содержания распространило Албанское председательство в ОБСЕ.

"Я глубоко обеспокоен эскалацией насилия, наблюдаемой на границе между Арменией и Азербайджаном, и призываю немедленно вернуться к режиму прекращения огня, пока не случились новые смерти", - заявил Рама.

В своем заявлении Рама отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ и его личный представитель Анджей Каспжик установили тесные контакты со сторонами и пытаются стабилизировать ситуацию. 

"Прямой канал коммуникаций был установлен главами Армении и Азербайджана во время встречи в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы в марте 2019 года. Глава ОБСЕ выразил надежду, что подобные механизмы могут быть задействованы для снижения уровня напряжения", - сказано в заявлении.

Выражая свою поддержку Минского процесса, действующий глава организации призвал обе страны "как можно быстрее возобновить конструктивный диалог".

Напомним, ожесточенные столкновения начались на границе Армении и Азербайджана 12 июля. 

По данным Минобороны Азербайджана число погибших военных в результате вооруженного столкновения с силами Армении увеличилась до трех. Армения признала гибель двух своих военнослужащих. 

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Азербайджан, ОБСЕ, Армения.

Автор:

Телеграф
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