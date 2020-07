Непогода в Индии: наводнения унесли 50 жизней, миллионы людей пострадали

В северо-восточном индийском штате Ассам не менее 50 человек стали жертвами и более 2 млн пострадали во время сильного мусонного паводка.

Обильный дождь привел к подтоплению тысяч деревень.

Также сообщалось, что было создано около 100 точек помощи, чтобы приютить перемещенных лиц.

Flood is creating havoc in my constituency..we have been rescuing stranded people from interior places. pic.twitter.com/pNqOTKYuS5

Livestocks are very important for village https://t.co/z9F34GuWBa I m happy to save hundreds of stranded goats from many places. pic.twitter.com/dUIaafGypx

— Mrinal Saikia (@MrinalS66742364) July 12, 2020