Эскалация на границе Армении и Азербайджана: 38 тысяч азербайджанцев пошли в добровольцы

После эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в армию Азербайджана добровольцами записались почти 38 тысяч человек. Такие данные приводит Интерфакс-Азербайджан.

"Почти 38 тысяч граждан Азербайджана выразили желание добровольно вступить в ряды армии и обратились в аппарат Госслужбы по вопросам мобилизации и призыва на военную службу в электронном порядке, а также в местные управления, отделы и подразделения Службы, где были зарегистрированы по соответствующей форме", - отметили в Государственной службе.

Также отмечается, что среди добровольцев есть и звезды шоу-биза.

Эскалация конфликта произошла 12 июля, тогда Минобороны Азербайджана сообщило о попытках армянской армии атаковать вооруженные силы страны на Товузском направлении с применением артиллерии.

Основные бои проходили ночью 13 июля, в следствие обстрелов азербайджанская сторона потеряла четырех военных, еще четверо получили ранения.

Минобороны Армении сообщило, что причиной эскалации послужила попытка прорыва со стороны Азербайджана. Согласно информации оборонного ведомства страны, двое полицейских трое военных получили легкие ранения.

Стоит отметить, что в последний раз масштабное военное столкновение между Азербайджаном и Арменией произошло в 2016 году. Тогда мировому сообществу удалось урегулировать конфликт и достичь мирного решения.