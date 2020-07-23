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Пашинян об эскалации конфликта на границе с Азербайджаном: Армения сделала все возможное для прекращения боевых действий

Пашинян об эскалации конфликта на границе с Азербайджаном: Армения сделала все возможное для прекращения боевых действий
Обновлено 00:32 Сегодня Телеграф
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в котором заверил, что его страна сделала все возможное для прекращения эскалации насилия на границе с Азербайджаном, однако заявил, что не уверен в намерениях соседней страны соблюдать режим прекращение огня.

В сообщении пресс-службы Армении отмечено, что генсек ООН выразил обеспокоенность ростом напряжения в регионе, отметив важность действий, направленных на деэскалацию ситуации, в том числе, через реализацию соглашений о сохранении режима прекращения огня. 

В свою очередь, Пашинян заверил, что его страна предприняла все возможные действия для снижения уровня напряжения и остановки боевых действий, он также добавил, что Ереван желает мирного урегулирования конфликта в Карабахе. 

"Мы не уверены, есть ли в Азербайджане желание и возможность соблюдать перемирие и пресекать провокационную риторику", - добавил он. 

Пашинян также упомянул о важности расширения миссии ОБСЕ в регионе и воплощении уже имеющихся договоренностей. 

"Необходимо, чтобы власти Азербайджана публично отвергли применение или угрозу применения силы. Руководство Азербайджана должно принять, что мирные переговоры не имеют альтернативы", - сказал Пашинян.

Эскалация конфликта на границе двух стран произошла 12 июля, тогда Минобороны Азербайджана сообщило о попытках армянской армии атаковать вооруженные силы страны на Товузском направлении с применением артиллерии. 

Основные бои проходили ночью 13 июля, в следствие обстрелов азербайджанская сторона потеряла четырех военных, еще четверо получили ранения.  

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Минобороны Армении сообщило, что причиной эскалации послужила попытка прорыва со стороны Азербайджана. Согласно информации оборонного ведомства страны, двое полицейских трое военных получили легкие ранения.  

Стоит отметить, что в последний раз масштабное военное столкновение между Азербайджаном и Арменией произошло в 2016 году. Тогда мировому сообществу удалось урегулировать конфликт и достичь мирного решения. 

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Все по теме:

ООН, Азербайджан, Армения, Антониу Гутерриш, Никол Пашинян.

Автор:

Телеграф
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