Пашинян об эскалации конфликта на границе с Азербайджаном: Армения сделала все возможное для прекращения боевых действий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в котором заверил, что его страна сделала все возможное для прекращения эскалации насилия на границе с Азербайджаном, однако заявил, что не уверен в намерениях соседней страны соблюдать режим прекращение огня.

В сообщении пресс-службы Армении отмечено, что генсек ООН выразил обеспокоенность ростом напряжения в регионе, отметив важность действий, направленных на деэскалацию ситуации, в том числе, через реализацию соглашений о сохранении режима прекращения огня.

В свою очередь, Пашинян заверил, что его страна предприняла все возможные действия для снижения уровня напряжения и остановки боевых действий, он также добавил, что Ереван желает мирного урегулирования конфликта в Карабахе.

"Мы не уверены, есть ли в Азербайджане желание и возможность соблюдать перемирие и пресекать провокационную риторику", - добавил он.

Пашинян также упомянул о важности расширения миссии ОБСЕ в регионе и воплощении уже имеющихся договоренностей.

"Необходимо, чтобы власти Азербайджана публично отвергли применение или угрозу применения силы. Руководство Азербайджана должно принять, что мирные переговоры не имеют альтернативы", - сказал Пашинян.

Эскалация конфликта на границе двух стран произошла 12 июля, тогда Минобороны Азербайджана сообщило о попытках армянской армии атаковать вооруженные силы страны на Товузском направлении с применением артиллерии.

Основные бои проходили ночью 13 июля, в следствие обстрелов азербайджанская сторона потеряла четырех военных, еще четверо получили ранения.

Минобороны Армении сообщило, что причиной эскалации послужила попытка прорыва со стороны Азербайджана. Согласно информации оборонного ведомства страны, двое полицейских трое военных получили легкие ранения.

Стоит отметить, что в последний раз масштабное военное столкновение между Азербайджаном и Арменией произошло в 2016 году. Тогда мировому сообществу удалось урегулировать конфликт и достичь мирного решения.