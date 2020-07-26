Скачать
Воскресенье, 26.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Подготовка к полному прекращению огня: украинские миротворцы ООН прибывают на Донбасс
Подготовка к полному прекращению огня: украинские миротворцы ООН прибывают на Донбасс
Шестеро раненых, трое убитых: Кулеба рассказал о потерях ВСУ за неделю
Шестеро раненых, трое убитых: Кулеба рассказал о потерях ВСУ за неделю
Манчестер Сити сможет принять Реал в Англии, несмотря на вспышку коронавируса
Манчестер Сити сможет принять Реал в Англии, несмотря на вспышку коронавируса
Крисси Тейген намерена вновь уменьшить грудь
Крисси Тейген намерена вновь уменьшить грудь

Коронавирус: в КНДР заподозрили наличие первого случая заболевания на COVID-19

Коронавирус: в КНДР заподозрили наличие первого случая заболевания на COVID-19
Обновлено 17:38 Сегодня Телеграф
В КНДР состоялось экстренное заседание Политбюро ЦК Трудовой партии по председательством Ким Чен Ына из-за подозрений о возможном появлении в стране зараженных коронавирусом. Сообщает ЦТАК.

По данным противоэпидемической организации страны, человек с подозрением на COVID-19 помещен на строгий карантин после того, как сдал неопределенные результаты теста. 

Сейчас власти пытаются установить круг лиц, с которыми он контактировал в последнее время. Также все, кто был в городе в прошедшие пять дней подвергаются медицинскому обследованию.  

Сообщается, что этот человек пересек демаркационную линию 19 июля. 

 7 июля в северокорейских СМИ появилась информация об усилении контроля на границе с целью предотвратить распространение COVID-19 в стране. Указывалось, что КНДР "полностью закрыла свою границу, свое воздушное пространство и территориальное море и продолжает усиливать свою работу, чтобы полностью предотвратить поток нового коронавируса"

Отмечалось, что КНДР предпринимает строгие дезинфекционные меры и сжигает все предметы, попадающие в страну из-за рубежа по воде или воздуху. 

Степанов: 20-25% результатов ПЦР-тестирования могут быть ложноотрицательными

Лидер КНДР Ким Чен Ын говорил, что его стране удалось не допустить распространения коронавируса благодаря "дальновидному руководству ЦК Трудовой партии и высокой сознательности граждан".  

По официальным данным, в КНДР не зафиксировано ни одного случая COVID-19, тем не менее начиная с января в стране были предприняты меры по избежанию распространения эпидемии. 

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику заболеваемости коронавирусом нового типа, в мире  зафиксировано 16 076 713 случаев COVID-19.  

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

КНДР, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Комната желаний": Ольга Куриленко показала самые пикантные кадры (Фото)
02 Подготовка к полному прекращению огня: украинские миротворцы ООН прибывают на Донбасс
03 Худеющим на заметку: сало способствует эффективному похудению
04 Ракицкий и Ко, празднуя победу, разбили Кубок России (Видео)
05 "Продавцам" должностей в Офисе президента вручили подозрение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Степанов: 20-25% результатов ПЦР-тестирования могут быть ложноотрицательными
Степанов: 20-25% результатов ПЦР-тестирования могут быть ложноотрицательными
Тропическое лето: прогноз погоды на 26-27 июля
Тропическое лето: прогноз погоды на 26-27 июля
В Альпах разбился туристический самолет: есть жертвы
В Альпах разбился туристический самолет: есть жертвы
Получены первые снимки северного полюса Ганимеда
Получены первые снимки северного полюса Ганимеда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь