Коронавирус: в КНДР заподозрили наличие первого случая заболевания на COVID-19

В КНДР состоялось экстренное заседание Политбюро ЦК Трудовой партии по председательством Ким Чен Ына из-за подозрений о возможном появлении в стране зараженных коронавирусом. Сообщает ЦТАК.

По данным противоэпидемической организации страны, человек с подозрением на COVID-19 помещен на строгий карантин после того, как сдал неопределенные результаты теста.

Сейчас власти пытаются установить круг лиц, с которыми он контактировал в последнее время. Также все, кто был в городе в прошедшие пять дней подвергаются медицинскому обследованию.

Сообщается, что этот человек пересек демаркационную линию 19 июля.

7 июля в северокорейских СМИ появилась информация об усилении контроля на границе с целью предотвратить распространение COVID-19 в стране. Указывалось, что КНДР "полностью закрыла свою границу, свое воздушное пространство и территориальное море и продолжает усиливать свою работу, чтобы полностью предотвратить поток нового коронавируса"

Отмечалось, что КНДР предпринимает строгие дезинфекционные меры и сжигает все предметы, попадающие в страну из-за рубежа по воде или воздуху.

Лидер КНДР Ким Чен Ын говорил, что его стране удалось не допустить распространения коронавируса благодаря "дальновидному руководству ЦК Трудовой партии и высокой сознательности граждан".

По официальным данным, в КНДР не зафиксировано ни одного случая COVID-19, тем не менее начиная с января в стране были предприняты меры по избежанию распространения эпидемии.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику заболеваемости коронавирусом нового типа, в мире зафиксировано 16 076 713 случаев COVID-19.