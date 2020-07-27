Вспышка коронавируса: в Китае за четыре дня хотят протестировать 6 млн жителей

Правительство КНР планирует за 4 дня протестировать на COVID-19 всех жителей 6-миллионного города Далянь в провинции Ляонин, сообщил глава Национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэй. Об этом заявили в издании The Guardian

Данные меры связаны с тем, что неделю назад в Даляне зафиксировали вспышку коронавируса.

Глава Нацкомиссии заявил, что все расходы покроют власти Китая.

Также он подчеркнул, что необходимо усилить тестирование в ближайших городах.

Первым заразившимся в Даляне был 58-летний работник завода по переработке морепродуктов, случай зафиксировали 22 июля.

Все работники данного предприятия и люди, которые находились в близком контакте с инфицированным, отправили на карантин. А 25 июля правительство Даляня заявило о еще 12 новых случаях заболевания коронавирусом и 14 бессимптомных заражениях.

Со слов Нацкомиссии здравоохранения, со вспышкой в Даляне связаны случаи заражения в еще семи городах.

Ранее, в КНДР состоялось экстренное заседание Политбюро ЦК Трудовой партии по председательством Ким Чен Ына из-за подозрений о возможном появлении в стране зараженных коронавирусом. Сообщает ЦТАК.