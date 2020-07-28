Тонкости международной политики: посол США в Южной Корее остался без усов

Посол США в Южной Корее Гарри Харрис сбрил усы на фоне критики в его сторону. Так некоторым жителям полуострова внешность посла напомнила о моде среди японских военных, оккупировавших страну в начале XX века.

"Посол Соединенных Штатов Гарри Харрис отправился в парикмахерскую спустя несколько месяцев после того, как растительность на его лице стала объектом критики: некоторым корейцам усы напомнили о военной моде времен колониального господства Японии на полуострове", - сказано в сообщении The Guardian.

Сам же посол на странице посольства США в Южной Корее отметил, что усы он сбрил только из-за летней жары и дискомфорта при ношении маски.

With help from his Senior Advisor @sykimsy, @USAmbROK Harris visited a classic local barbershop to become a little "cooler" during the hot summer months. Curious about how it went? Watch the video to find out more. pic.twitter.com/cpabketRfd — U.S. Embassy Seoul (@USEmbassySeoul) July 25, 2020

Издание отмечает, что мать Харриса была японкой. Критики отмечали, что мода на такие усы была распространена среди японских колонизаторов, оккупировавших Корейский полуостров в в период с 1910 по 1945 года. Посол также неоднократно попадал под критику из-за своего "высокомерия".

США и Республика Корея до сих пор сотрудничают в сфере безопасности на фоне угрозы со стороны КНДР. Однако в последние годы их отношения ухудшились в частности из-за разногласий в вопросах о ядерном оружии Северной Кореи и статуса военных США в Южной Корее.