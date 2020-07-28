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Тонкости международной политики: посол США в Южной Корее остался без усов

Тонкости международной политики: посол США в Южной Корее остался без усов
Обновлено 05:37 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Посол США в Южной Корее Гарри Харрис сбрил усы на фоне критики в его сторону. Так некоторым жителям полуострова внешность посла напомнила о моде среди японских военных, оккупировавших страну в начале XX века.

"Посол Соединенных Штатов Гарри Харрис отправился в парикмахерскую спустя несколько месяцев после того, как растительность на его лице стала объектом критики: некоторым корейцам усы напомнили о военной моде времен колониального господства Японии на полуострове", - сказано в сообщении The Guardian.

Сам же посол на странице посольства США в Южной Корее отметил, что усы он сбрил только из-за летней жары и дискомфорта при ношении маски. 

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Издание отмечает, что мать Харриса была японкой. Критики отмечали, что мода на такие усы была распространена среди японских колонизаторов, оккупировавших Корейский полуостров в в период с 1910 по 1945 года. Посол также неоднократно попадал под критику из-за своего "высокомерия". 

США и Республика Корея до сих пор сотрудничают в сфере безопасности на фоне угрозы со стороны КНДР. Однако в последние годы их отношения ухудшились в частности из-за разногласий в вопросах о ядерном оружии Северной Кореи и статуса военных США в Южной Корее.

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США, Южная Корея, Усы.

Автор:

Телеграф
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