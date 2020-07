Тонкости международной политики: посол США в Южной Корее остался без усов

"Посол Соединенных Штатов Гарри Харрис отправился в парикмахерскую спустя несколько месяцев после того, как растительность на его лице стала объектом критики: некоторым корейцам усы напомнили о военной моде времен колониального господства Японии на полуострове", - сказано в сообщении The Guardian.

Сам же посол на странице посольства США в Южной Корее отметил, что усы он сбрил только из-за летней жары и дискомфорта при ношении маски.

With help from his Senior Advisor @sykimsy, @USAmbROK Harris visited a classic local barbershop to become a little "cooler" during the hot summer months. Curious about how it went? Watch the video to find out more. pic.twitter.com/cpabketRfd

