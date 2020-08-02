Скачать
Воскресенье, 02.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Антирекорды по COVID-19: какие области Украины больше всего страдают от "короны"
Антирекорды по COVID-19: какие области Украины больше всего страдают от "короны"
Все плохо? ВОЗ сделала свой прогноз по COVID-19
Все плохо? ВОЗ сделала свой прогноз по COVID-19
Аталанта проиграла Интеру "серебро" Серии А (Видео)
Аталанта проиграла Интеру "серебро" Серии А (Видео)
2 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
2 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

В Индии рухнул огромнейший кран, есть погибшие (Видео)

В Индии рухнул огромнейший кран, есть погибшие (Видео)
11:00 Сегодня Телеграф Фото: indiablooms.com
В индийском штате Андхра-Прадеш опрокинулся гигантский подъемный кран, в результате чего погибли 11 рабочих.

На судностроительном заводе в центральном штате Индии случилось страшное происшествие. На рабочих обрушился гигантский кран. 

Об этом пишет Синьхуа.

Отмечается, что жертвами обрушения подъемного крана в городе Вишахапатнам стали 11 человек.

Смотрите видео ужасного происшествия в Индии:

Происшествие случилось в ходе монтажа крана, в котором принимали участие около 20 рабочих. Среди погибших четверо были сотрудниками судоверфи Hindustan Shipyard, остальные - рабочие подрядчики.

70-тонный кран закупили два года назад, но так и не ввели в эксплуатацию. Власти штата Андхра-Прадеш ждут расследования причин данного инцидента.

В США на заводе произошел мощный взрыв, есть погибшие (Видео)

Напомним, в американском штате Аризона на железнодорожном мосту сошел с рельсов грузовой поезд. В результате аварии возник пожар, часть конструкции обрушилась.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Индия, Авария, Завод.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смерть Энди Картрайта: новые детали жестокого убийства рэпера
02 Исследование: дальние предки человека питались динозаврами
03 Умер заместитель командира УДА Андрей Гергет
04 Читаем по рукам: выберите жест и узнайте о себе многое
05 Нокдаун Сиренко в боксерском шоу от Усика (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики ЧВК &quot;Вагнер&quot; взяты под стражу
Боевики ЧВК "Вагнер" взяты под стражу
В Украине - День Воздушных сил ВСУ
В Украине - День Воздушных сил ВСУ
Когда в Украину вернется лето: прогнозы синоптиков
Когда в Украину вернется лето: прогнозы синоптиков
Рецепт дня: Мусс из ежевики со взбитыми сливками
Рецепт дня: Мусс из ежевики со взбитыми сливками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь