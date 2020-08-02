В Индии рухнул огромнейший кран, есть погибшие (Видео)

На судностроительном заводе в центральном штате Индии случилось страшное происшествие. На рабочих обрушился гигантский кран.
Об этом пишет Синьхуа.
Отмечается, что жертвами обрушения подъемного крана в городе Вишахапатнам стали 11 человек.
Смотрите видео ужасного происшествия в Индии:
Происшествие случилось в ходе монтажа крана, в котором принимали участие около 20 рабочих. Среди погибших четверо были сотрудниками судоверфи Hindustan Shipyard, остальные - рабочие подрядчики.
70-тонный кран закупили два года назад, но так и не ввели в эксплуатацию. Власти штата Андхра-Прадеш ждут расследования причин данного инцидента.
Напомним, в американском штате Аризона на железнодорожном мосту сошел с рельсов грузовой поезд. В результате аварии возник пожар, часть конструкции обрушилась.