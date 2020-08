Разрушительные дожди: в Индии в результате оползня погибли 18 человек

Само бедствие произошло в индийском штате Керала в результате ливней.

Сотрудники спасательных служб сообщают об опасениях, что количество погибших может вырости, из-за того, что под завалами могут находится люди.

Сейчас спасательные работы на месте остановлены из-за проливных дождей.

Очевидцы делились фото инцидента в соцсетях:

Deeply saddened to learn about the loss of lives due to a massive landslide in the Idukki district of #Kerala. 15people have died. landslide at a tea plantation in Rajamala area near Munnar, around 80 people live. My thoughts and prayers with those that have been affected. pic.twitter.com/PJuFXyC6RV

— Nitin Tayade (@TayadeG) August 7, 2020