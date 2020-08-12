Скачать
Среда, 12.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Карантин в Украине: Кабмин утвердил новые критерии
Карантин в Украине: Кабмин утвердил новые критерии
Что происходит в Беларуси: хроника событий (обновляется)
Что происходит в Беларуси: хроника событий (обновляется)
Украина поднялась на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА
Украина поднялась на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА
"Отличная возможность быть вместе": Катя Осадчая позанималась йогой с сыном (Фото)
Катя Осадчая позанималась йогой с сыном (Фото)

Карантинные ослабления: в Китае снимут ограничения для европейских путешественников

Карантинные ослабления: в Китае снимут ограничения для европейских путешественников
15:40 Сегодня Телеграф
В КНР ослабляют ряд ограниченийй на посещение для туристов из 36 стран Европы. Об этом сообщают в South China Morning Post.

Так, почти всем иностранным гражданам был запрещен въезд в страну, когда Китай в марте ввел ограничительные меры на фоне пандемии COVID-19. Но на этой неделе Пекин заявил, что смягчит некоторые требования для европейцев.

Новые правила позволят владельцам европейских паспортов из 36 стран, включая Великобританию, Францию и Германию, с действующим разрешением на проживание подавать заявку на визу без приглашения, заявило посольство Китая в Берлине в среду. 

Сообщается, что каждый, кто возвращается в Китай, должен повторно подать заявление на получение визы, поскольку проездные документы, выданные до пандемии, были аннулированы.

Зараженная партия: в Китае коронавирус обнаружили на упаковках морепродуктов

Ранее Китай позволял небольшому количеству квалифицированных иностранных рабочих возвращаться со специальными официальными приглашениями. 

В понедельник министерство иностранных дел Китая заявило, что владельцам европейских паспортов, соответствующих требованиям, будет разрешено "подавать заявление на получение китайской визы бесплатно".

Однако, любой, кто прибывает из-за границы, по-прежнему должен сдать тест на коронавирус и пройти 14-дневный карантин.

Напомним, во всем мире за минувшие сутки обнаружили 258 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Европа, Туризм, Карантин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Продолжает соблазнять фанов: Тина Кунаки опубликовала новые сексуальное фото
02 Самый главный прием пищи за день: что нежелательно есть на завтрак
03 Прощаемся с холестерином: продукты, которые способствуют его снижению
04 Досмотр подозрительного мужчины в Южном Судане обернулся кровавой бойней: более сотни погибших
05 Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 10 Ultra
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня в Минске девушки выстроились в живую цепь с цветами: фото и видео
В Минске девушки выстроились в живую цепь с цветами
Среди задержанных в Беларуси есть украинцы и поляки
Среди задержанных в Беларуси есть украинцы и поляки
Карантинные ослабления: в Китае снимут ограничения для европейских путешественников
В Китае ослабят карантинные меры для туристов из Европы
&quot;Звездный путь&quot; расширяется: Nickelodeon готовит новый мультсериал
"Звездный путь" расширяется: Nickelodeon готовит новый мультсериал
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь