Карантинные ослабления: в Китае снимут ограничения для европейских путешественников

В КНР ослабляют ряд ограниченийй на посещение для туристов из 36 стран Европы. Об этом сообщают в South China Morning Post.

Так, почти всем иностранным гражданам был запрещен въезд в страну, когда Китай в марте ввел ограничительные меры на фоне пандемии COVID-19. Но на этой неделе Пекин заявил, что смягчит некоторые требования для европейцев.

Новые правила позволят владельцам европейских паспортов из 36 стран, включая Великобританию, Францию и Германию, с действующим разрешением на проживание подавать заявку на визу без приглашения, заявило посольство Китая в Берлине в среду.

Сообщается, что каждый, кто возвращается в Китай, должен повторно подать заявление на получение визы, поскольку проездные документы, выданные до пандемии, были аннулированы.

Ранее Китай позволял небольшому количеству квалифицированных иностранных рабочих возвращаться со специальными официальными приглашениями.

В понедельник министерство иностранных дел Китая заявило, что владельцам европейских паспортов, соответствующих требованиям, будет разрешено "подавать заявление на получение китайской визы бесплатно".

Однако, любой, кто прибывает из-за границы, по-прежнему должен сдать тест на коронавирус и пройти 14-дневный карантин.

Напомним, во всем мире за минувшие сутки обнаружили 258 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.