Зараженная партия: в Китае коронавирус обнаружили на упаковках морепродуктов

Упаковки были обнаружены в порту Далянь, куда они попали из другой страны. Несмотря на это, местные власти пока не спешат раскрывать данные, с какой именно страны прибыла партия.
Правительство уже опечатало замороженные морепродукты и поместило на карантин всех работников порта, которые занимались этими упаковками.
Также было отмечено, что ранее в этом месяце таможня в Даляне заявила, что нашла COVID-19 на упаковках замороженных креветок с Эквадора, из-за чего Пекин полностью отменил импорт данного товара от трех эквадорских производителей.
Напомним, в Украине по состоянию на утро 12 августа лабораторно подтвердили 84 548 случаев коронавирусной инфекции .
За время пандемии во всем мире коронавирусом заболели более 20 миллионов человек. Больше всего больных в Соединенных Штатах, Индии и в странах Южной Америки.