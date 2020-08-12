Зараженная партия: в Китае коронавирус обнаружили на упаковках морепродуктов

В Китае в городе Янтай, на упаковках замороженных морепродуктов был обнаружен вирус, который может вызывать коронавирус. Об этом сообщили в Independent.

Упаковки были обнаружены в порту Далянь, куда они попали из другой страны. Несмотря на это, местные власти пока не спешат раскрывать данные, с какой именно страны прибыла партия.

Правительство уже опечатало замороженные морепродукты и поместило на карантин всех работников порта, которые занимались этими упаковками.

Также было отмечено, что ранее в этом месяце таможня в Даляне заявила, что нашла COVID-19 на упаковках замороженных креветок с Эквадора, из-за чего Пекин полностью отменил импорт данного товара от трех эквадорских производителей.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 12 августа лабораторно подтвердили 84 548 случаев коронавирусной инфекции .

За время пандемии во всем мире коронавирусом заболели более 20 миллионов человек. Больше всего больных в Соединенных Штатах, Индии и в странах Южной Америки.