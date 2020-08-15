Более 50 погибших: в Афганистане обострились боевые действия на фоне подготовки к переговорам с "Талибаном"

Боевые действия в Афганистане вспыхнули с новой силой на фоне подготовки правительства страны к переговорам с радикальным движением "Талибан".

За последние 24 часа были убиты более 50 человек, включая 10 сотрудников службы безопасности. Противоборствующие стороны обменялись взаимными обвинениями в саботаже мирного процесса, пишет Синьхуа

В ходе последней эскалации насилия, боевики "Талибана" атаковали контрольно-пропускные пункты проправительственных сил в районе Даразин округа Пато в центральной провинции Дайкунди в субботу утром, убив пятерых и ранив четырех человек.

По сообщениям местной полиции, в боях также погибли трое талибов.

Талибан, обвиняющий правительство в саботаже мирных переговоров, еще не подтвердил нападение.

Боевики Талибана также обвинили правительство в преднамеренном затягивании освобождения заключенных для возобновления внутриафганского диалога.