Скачать
Суббота, 15.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский о выдаче "вагнеровцев" России: Последствия этого решения будут трагическими
Зеленский о выдаче "вагнеровцев" России: Последствия этого решения будут трагическими
Как проходит седьмой день протестов в Беларуси
Как проходит седьмой день протестов в Беларуси
"Безумие какое-то": Милевский отреагировал на протесты в Беларуси
"Безумие какое-то": Милевский отреагировал на протесты в Беларуси
Опубликован первый трейлер психологического фильма "Дьявол навсегда" (Видео)
Опубликован первый трейлер психологического фильма "Дьявол навсегда" (Видео)

Более 50 погибших: в Афганистане обострились боевые действия на фоне подготовки к переговорам с "Талибаном"

Более 50 погибших: в Афганистане обострились боевые действия на фоне подготовки к переговорам с "Талибаном"
Обновлено 17:14 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Боевые действия в Афганистане вспыхнули с новой силой на фоне подготовки правительства страны к переговорам с радикальным движением "Талибан".

За последние 24 часа были убиты более 50 человек, включая 10 сотрудников службы безопасности. Противоборствующие стороны обменялись взаимными обвинениями в саботаже мирного процесса, пишет Синьхуа

В ходе последней эскалации насилия, боевики "Талибана" атаковали контрольно-пропускные пункты проправительственных сил в районе Даразин округа Пато в центральной провинции Дайкунди в субботу утром, убив пятерых и ранив четырех человек. 

По сообщениям местной полиции, в боях также погибли трое талибов. 

Талибан, обвиняющий правительство в саботаже мирных переговоров, еще не подтвердил нападение.

Шаг к миру: Афганистан выпустит 400 особо опасных боевиков "Талибана"

Боевики Талибана также обвинили правительство в преднамеренном затягивании освобождения заключенных для возобновления внутриафганского диалога.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Афганистан, Талибан.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Барселона 2:8 Бавария: события матча (Видео)
02 Какао: как выбрать и кому можно пить без вреда для здоровья
03 Итоги 14 августа: коронавирус в Украине и не утихающие протесты в Беларуси
04 Бавария растоптала Барселону в четвертьфинале Лиги чемпионов (Видео)
05 "Показуха": Владимир Остапчук опозорился подарком для своей возлюбленной (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Иранское оружейное эмбарго: Совбез ООН отклонил резолюцию США
Иранское оружейное эмбарго: Совбез ООН отклонил резолюцию США
&quot;Проблемы будут вскоре урегулированы&quot;: о чем говорили Лукашенко и Путин
"Проблемы будут вскоре урегулированы": о чем говорили Лукашенко и Путин
COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом
COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом
Ford готовит новый пикап под названием Maverick (Фото)
Ford готовит новый пикап под названием Maverick (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь