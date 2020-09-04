В Японии фиксируют рекордную жару

В Японии впервые в сентябре температура воздухе превысила +40 градусов. В городе Сандзе префектуры Ниигата зафиксировали 40,2 градуса, об этом сообщили в NHK.

Отмечается, что температуры достигли такой высоты, главным образом, в прибрежных районах Японского моря в результате влияния тайфуна "Майсак".

Метеорологи призывают проявлять в этих местах максимальный уровень осторожности в отношении тепловых ударов.

Синоптики объясняют, что тайфун переместился к Японскому морю, нанеся удар по Корейскому полуострову.

Однако в направлении тайфуна дуют сильные южные ветры.

Они формируют горячие сухие потоки воздуха, которые спускаются с гор вниз.

Стоит отметить, что по состоянию на утро 4 сентября во всем мире зафиксировано 26,4 миллионов случаев коронавируса.

За прошедшие 24 час в Италии было зафиксировано 1 397 новых случаев COVID-19, что является ростом по сравнению с прошлыми сутками, когда в стране зафиксировали 1 326 больных. Число жертв пандемии коронавируса также растет.