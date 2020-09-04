В Японии фиксируют рекордную жару

Отмечается, что температуры достигли такой высоты, главным образом, в прибрежных районах Японского моря в результате влияния тайфуна "Майсак".
Метеорологи призывают проявлять в этих местах максимальный уровень осторожности в отношении тепловых ударов.
Синоптики объясняют, что тайфун переместился к Японскому морю, нанеся удар по Корейскому полуострову.
Однако в направлении тайфуна дуют сильные южные ветры.
Они формируют горячие сухие потоки воздуха, которые спускаются с гор вниз.
Стоит отметить, что по состоянию на утро 4 сентября во всем мире зафиксировано 26,4 миллионов случаев коронавируса.
За прошедшие 24 час в Италии было зафиксировано 1 397 новых случаев COVID-19, что является ростом по сравнению с прошлыми сутками, когда в стране зафиксировали 1 326 больных. Число жертв пандемии коронавируса также растет.