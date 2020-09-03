Пандемия COVID-19: в Италии возросло число смертей и новых случаев заражения

За прошедшие 24 час в Италии было зафиксировано 1 397 новых случаев COVID-19, что является ростом по сравнению с прошлыми сутками, когда в стране зафиксировали 1 326 больных. Об этом сообщает агентство ANSA.

Число жертв пандемии коронавируса также растет.

В течение последних 24 часов в Италии зафиксировали 10 погибших, за прошлые сутки было зарегистрировано 6 смертей.

Также отмечается рост количества пациентов, которые попали в реанимацию в следствие коронавирусной болезни: их количество увеличилось на 11 за последние сутки - до 120.

Ранее сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга, 3 сентября, зафиксирован очередной антирекорд: 54 умерших от Covid-19 за сутки. При этом на утро четверга выявлено 2 430 инфицированных коронавирусом за сутки, 859 человек из числа ранее заболевших выздоровели.

Также сообщалось, что за прошедшие 24 часа в Молдове выявлено 632 новых случая заражения COVID-19, еще 12 человек скончались.

Как сообщалось, что Минздрав Польши сократил срок обязательного карантина до 10 дней.