Пожар на фабрике фейерверков в Индии: шестеро погибших

На фабрике фейерверков на юге Индии возник пожар, в результате которого погибли шестеро работников и владелец предприятия, еще двое были ранены.

В полиции рассказали, что раненых доставили в больницу, пока выясняется причина пожара.

Пять человек скончались на месте и еще двое умерли в больнице от тяжелых ожогов.

Отмечается, что все погибшие - женщины.

Все рабочие находились на небольшом производственном предприятии в деревне недалеко от Каддалора, в 190 км (118 милях) к югу от Ченнаи, столицы штата Тамил Наду.

Производство фейерверков - это большой бизнес в Индии, петарды часто используются на фестивалях и свадьбах.

Многие нелегальные фабрики с минимальными мерами безопасности производят петарды, которые дешевле купить, чем легальные.