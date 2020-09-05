Пожар на фабрике фейерверков в Индии: шестеро погибших

В полиции рассказали, что раненых доставили в больницу, пока выясняется причина пожара.
Пять человек скончались на месте и еще двое умерли в больнице от тяжелых ожогов.
Отмечается, что все погибшие - женщины.
Все рабочие находились на небольшом производственном предприятии в деревне недалеко от Каддалора, в 190 км (118 милях) к югу от Ченнаи, столицы штата Тамил Наду.
Производство фейерверков - это большой бизнес в Индии, петарды часто используются на фестивалях и свадьбах.
Многие нелегальные фабрики с минимальными мерами безопасности производят петарды, которые дешевле купить, чем легальные.