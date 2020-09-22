Обвал дома в Индии: по меньшей мере 18 человек погибли

По меньшей мере 18 человек, в том числе восемь детей, погибли после обрушения части трехэтажного здания в индийском городе Бхиванди.

По сообщениям местных СМИ, в частности Times of India и Indian Express, спасатели вытащили из-под завалов 20 человек. Согласно заявлениям местных чиновников, 26 человек все еще находятся в ловушке.

Дом обрушился утром понедельника, но спасательные операции продолжатся и во вторник, для чего были вызваны спасательные группы из близлежащих городов Мумбаи и Пуны.

Местные чиновники заявили, что здание было структурно нестабильным, а жители ранее получали уведомления. Тем не менее, они отказались покидать дом.

По их словам, дом изначально представлял собой одноэтажную ткацкую фабрику, но около 12 лет назад застройщик незаконно достроил два верхних этажа, не получив никаких разрешений от властей.

Последнее уведомление о выселении было вручено жителям в феврале. Однако большинство из них отказались выезжать из-за низкой арендной платы.