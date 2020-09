"Разрушения невероятны": в Уганде сгорел один из самых престижных университетов Африки

Полиция Кампалы начала расследование причин пожара в одном из старейших и престижнейших университетов Африки.

Вице-канцлер назвал разрушения невероятными.

"Это очень темное утро для университета Макерере. Наше культовое Главное административное здание сгорело, разрушения невероятны. Но мы полны решимости восстановить здание до его исторического состояния в кратчайшие сроки", - написал в Твиттере вице-канцлер Барнабас Навангве.

Первоначальные отчеты указывают на то, что пожар мог начаться с крыши и перекинуться на этажи, где находится финансовый и бухгалтерский отдел.

Fire has spread and covered all floors of the right side of the Building. This is hard for us to watch! pic.twitter.com/UIuCoYH9tZ

— Makerere University (@MakerereU) September 19, 2020