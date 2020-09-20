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"Разрушения невероятны": в Уганде сгорел один из самых престижных университетов Африки

"Разрушения невероятны": в Уганде сгорел один из самых престижных университетов Африки
Обновлено 20:29 Сегодня Телеграф BBC Фото: Твиттер
Пожар повредил культовое здание Университета Макерере Уганды. Здание также известное как "Башня из слоновой кости" являлось важной достопримечательностью столицы.

Полиция Кампалы начала расследование причин пожара в одном из старейших и престижнейших университетов Африки.

Вице-канцлер назвал разрушения невероятными.

"Это очень темное утро для университета Макерере. Наше культовое Главное административное здание сгорело, разрушения невероятны. Но мы полны решимости восстановить здание до его исторического состояния в кратчайшие сроки", - написал в Твиттере вице-канцлер Барнабас Навангве.

Первоначальные отчеты указывают на то, что пожар мог начаться с крыши и перекинуться на этажи, где находится финансовый и бухгалтерский отдел.

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Историк Восточной Африки Дерек Петерсон говорит, что пожар стал катастрофой для Уганды и для Восточной Африки.

"В здании хранятся записи студентов, а в подвале полно архивных файлов, охватывающих всю историю учреждения", - написал он в Твиттере.

Макерере основан в 1922 году как техническая школа, но затем превратилась в широко уважаемый университет.

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Пожар, Африка, Уганда.

Автор:

Телеграф
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