"Разрушения невероятны": в Уганде сгорел один из самых престижных университетов Африки

Полиция Кампалы начала расследование причин пожара в одном из старейших и престижнейших университетов Африки.
Вице-канцлер назвал разрушения невероятными.
"Это очень темное утро для университета Макерере. Наше культовое Главное административное здание сгорело, разрушения невероятны. Но мы полны решимости восстановить здание до его исторического состояния в кратчайшие сроки", - написал в Твиттере вице-канцлер Барнабас Навангве.
Первоначальные отчеты указывают на то, что пожар мог начаться с крыши и перекинуться на этажи, где находится финансовый и бухгалтерский отдел.
Fire has spread and covered all floors of the right side of the Building. This is hard for us to watch! pic.twitter.com/UIuCoYH9tZ
— Makerere University (@MakerereU) September 19, 2020
Историк Восточной Африки Дерек Петерсон говорит, что пожар стал катастрофой для Уганды и для Восточной Африки.
"В здании хранятся записи студентов, а в подвале полно архивных файлов, охватывающих всю историю учреждения", - написал он в Твиттере.
Макерере основан в 1922 году как техническая школа, но затем превратилась в широко уважаемый университет.