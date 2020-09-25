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Во Въетнаме полиция изъяла сотни тысяч использованных презервативов, подготовленных к повторной продаже

Во Въетнаме полиция изъяла сотни тысяч использованных презервативов, подготовленных к повторной продаже
Обновлено 00:53 Сегодня Телеграф BBC Фото: Твиттер
Полиция Вьетнама изъяла более 320 тысяч использованных презервативов, которые планировали продать под видом новых ничего не подозревающим покупателям.

Вследствие рейда в южной провинции Биньзыонг, полиция обнаружила десятки сумок наполненных контрацептивами общим весом в 360 килограмм.  

Также в ходе рейда была задержана владелица склада, на котором хранился "товар". 

Отмечается, что презервативы были вымыты, переделаны с помощью деревянных фаллоимитаторов, а затем переупакованы для повторной продажи.

 

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Согласно данным вьетнамской государственной телекомпании VTV, женщина заявила, что ей платили 17 центов за килограмм.

Неизвестно, сколько таких презервативов уже перепродано на рынке.

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Все по теме:

Вьетнам, Презервативы, Контрацептивы.

Автор:

Телеграф
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