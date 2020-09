Во Въетнаме полиция изъяла сотни тысяч использованных презервативов, подготовленных к повторной продаже

Вследствие рейда в южной провинции Биньзыонг, полиция обнаружила десятки сумок наполненных контрацептивами общим весом в 360 килограмм.

Также в ходе рейда была задержана владелица склада, на котором хранился "товар".

Отмечается, что презервативы были вымыты, переделаны с помощью деревянных фаллоимитаторов, а затем переупакованы для повторной продажи.

Footage broadcast by state outlet Vietnam Television (VTV) showed dozens of large bags containing the used prophylactics scattered across the floor of the building in Binh Duong. pic.twitter.com/7HfC5jWsAe

