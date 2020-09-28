Азербайджан уничтожает армянские танки в Карабахе: опубликовано новое видео

Минобороны Азербайджана показало новое видео уничтожения танков Армении.

В Нагорном Карабахе продолжается военное противостояние между Арменией и Азербайджаном. Армянская сторона заявляет о 200 убитых.

В свою очередь Минобороны Азербайджана оценило потери Армении в 550 убитых. В Ереване это отрицают. В Нагорном Карабахе заявили о 31 погибшем в результате обострения.

Оборонное ведомство Азербайджана опубликовало новое видео уничтожения танков Армении.

В частности, на представленных кадрах, можно наблюдать попадания в танки. Судьба экипажей боевых машин не уточняется.

Как сообщалось, 27 сентября Армения и Азербайджан возобновили боевые действия и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Спустя несколько часов Армения объявила мобилизацию и военное положение. Многие зарубежные страны, в том числе Украина, и международные организации призвали к прекращению конфликта.

Подробнее о конфликте двух стран читайте в материале "Телеграф".