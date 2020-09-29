Минобороны Армении показывает кадры боев в Карабахе

Власти Армении обвинили Азербайджан в начале нового наступления сегодня рано утром. В связи с этим Ереван решил применить ударные установки разрушительной мощи.

В Минобороны Армении заявляют, что переходят к применению ударных систем большой дальности и разрушительной мощи, так как действия Азербайджана не оставляют иного выхода.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о гибели 10 мирных жителей в результате обстрелов с армянской стороны.

Оборонное ведомство Армении показало новое видео боев в Нагорном Карабахе. Местный азербайджанский канал "Общественного телеканала "ITV" сообщает, что машина сюжетной группы попала под обстрел с армянской стороны в Карабахе. "Инцидент произошел на территории села Гапанлы Тертерского района", - говорится в сообщении. Напомним, военные действия на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном возобновились утром 27 сентября. Армения объявила военное положение, а в Азербайджане объявлена частичная мобилизация. В результате взаимных обстрелов погибли сотни человек.

"Телеграф" след за конфликтом двух стран, подробнее читайте в нашем материале "Новая война в Нагорном Карабахе: главное".