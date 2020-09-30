Разбитая техника и десятки убитых: последние новости и видео боев за Нагорный Карабах

Четвертый день на территории Нагорного Карабаха ведутся бои. Азербайджан и Армения заявляют о новых потерях в результате обстрелов.

Азербайджан и Армения сообщают об ожесточенных боях в зоне нагорно-карабахского конфликта. Стороны публикуют новые видео боев, а также сообщают о жертвах и уничтоженной технике.

В армянском военном ведомстве сообщают, что боевые действия продолжались на всех направлениях линии фронта. Утверждают, что Азербайджан потерял 11 танков и десятки единиц военной техники, а также сообщают о поражении опорных пунктов.

Армения сообщает о гибели троих гражданских лиц в Мартакерте. Кроме того, в Ереване заявляют о 790 убитых и 1900 раненых азербайджанских военных.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не исключает использование в конфликте российской военной базы, которая находится на территории Армении.

Видео боев от Минобороны Армении

Минобороны Азербайджана утверждает, что противник якобы потерял до 2 300 убитыми и ранеными. В ведомстве отмечают, что Азербайджану удалось занять стратегические высоты, освободить ряд территорий, которые долгое время находились под контролем противника. По данным Азербайджана, число убитых мирных жителей достигло 13-ти.

Президент Ильхам Алиев сегодня заявил, что Баку готовы прекратить огонь в Карабахе, если армянские силы уйдут из региона.

Видео боев от Минобороны Азербайджана

В сети появились новые фото разрушений и повреждений. На фото видно, что в результате обстрелов нанесены значительные повреждения домам и объектам инфраструктуры.

Напомним, 27 сентября возобновились бои за Нагорный Карабах. Армения и Азербайджан, взаимно обвинив друг друга, начали военные действия. Почти одновременно страны объявили мобилизацию и ввели военной положение. Стороны сообщают о сотнях потерь противников, жертвах и раненых среди гражданских.

Совбез ООН призвал страны немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и срочно возобновить переговоры без предварительных условий.

Но воюющие стороны категорически отказываются от переговоров о решении конфликта. Мировые эксперты уже прогнозируют масштабную и затяжную войну в регионе.

"Телеграф" следит за конфликтом двух стран, подробнее вы можете прочитать в нашем материале "Новая война в Нагорном Карабахе: главное".