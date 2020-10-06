Протесты в Кыргызстане: в Бишкеке горит "Белый дом" (Видео)

В столице Кыргызстана Бишкеке горит здание парламента. Это случилось спустя несколько часов после того, как его захватили протестующие.

Кадры горящего здания появились в соцсетях.

Пожар в здании Жогорку Кенеша #Бишкек, сейчас pic.twitter.com/sajKzvPh2K — Улан Джумаков (@UlanDzhumakov) October 6, 2020

Как сообщалось ранее, 4 октября в Кыргыстане прошли парламентские выборы.

После того, как были объявлены предварительные результаты, согласно которым только 4 партии преодолели 7% барьер, в стране вспыхнули протесты.

Ночью 6 октября протестующие ворвались в здание парламента и протаранили грузовиками ворота здания Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) страны.

После этого они освободили из СИЗО бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Протестующие освободили из СИЗО экс-президента Кыргызстана Атамбаева. В июне он был приговорен к 11 годам тюрьмы за участие в освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева pic.twitter.com/4usmET4bvq — Настоящее Время. Азия (@CurrentTimeAsia) October 6, 2020

Согласно информации Минздрава страны по состоянию на 00:00 по местному времени (21:00 понедельника по Киеву), насчитывалось более сотни пострадавших, информации о погибших не поступало.