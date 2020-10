"Способна долететь до США": КНДР представила новую баллистическую ракету (фото)

По меньшей мере четыре транспортера с новыми ракетами были показаны в эфире Центрального телевидения Северной Кореи, пишет Reuters.

Издание сообщает, что эти ракеты были самыми большими изо всех, ранее показанных КНДР.

Согласно информации южнокорейского агентства "Ренхап", новая ракета была размещена на 22-колесном транспортере. Агентство также напоминает, что ранее продемонстрированные МБР "Хвасон-15" устанавливаются на 18-колесные транспортеры.

Источники агентства также убеждены, что эта ракета может лететь дальше, чем "Хвасон 15".

As the finale of its parade, North Korea shows what is apparently a new missile on an 11-axle TEL. pic.twitter.com/4fskoJubBV

— Martyn Williams (@martyn_williams) October 10, 2020