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"Способна долететь до США": КНДР представила новую баллистическую ракету (фото)

"Способна долететь до США": КНДР представила новую баллистическую ракету (фото)
Обновлено 18:15 Сегодня Телеграф
Во время парада в честь 75-й годовщины основания Трудовой партии Кореи в Пхеньяне, власти страны продемонстрировали новую межконтинентальную баллистическую ракету.

По меньшей мере четыре транспортера с новыми ракетами были показаны в эфире Центрального телевидения Северной Кореи, пишет Reuters

Издание сообщает, что эти ракеты были самыми большими изо всех, ранее показанных КНДР. 

Согласно информации южнокорейского агентства "Ренхап", новая ракета была размещена на 22-колесном транспортере. Агентство также напоминает, что ранее продемонстрированные МБР "Хвасон-15" устанавливаются на 18-колесные транспортеры. 

Источники агентства также убеждены, что эта ракета может лететь дальше, чем "Хвасон 15".

Стоит уточнить, что по сообщениям властей КНДР "Хвасон 15" обладает заявленной дальностью полета в 12 874 километра, чего достаточно, чтобы достичь берегов США. 

В последний раз ракету запускали в ноябре 2017 года.

Как сообщалось ранее, 29 сентября, во время выступления перед Генассамблеей ООН, посол КНДР Ким Сон заявил о наличии у его страны "надежного и эффективного средства сдерживания военной угрозы".

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Все по теме:

КНДР, Ядерное оружие, МБР.

Автор:

Телеграф
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