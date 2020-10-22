Скачать
Четверг, 22.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
"Шахтер" сенсационно победил "Реал" резервным составом (видео)
"Шахтер" сенсационно победил "Реал" резервным составом (видео)
Итоги дня 21 октября: поездка «слуг народа» на Донбасс, военный парад Зеленского и рекорды смертности от COVID-19
Итоги дня 21 октября: поездка «слуг народа» на Донбасс, военный парад Зеленского и рекорды смертности от COVID-19
Турция "без колебаний" готова отправить войска в Карабах
Турция "без колебаний" готова отправить войска в Карабах
Лига чемпионов: результаты матчей 21 октября
Лига чемпионов: результаты матчей 21 октября

Пришли за визой: возле консульства Пакистана в Афганистане произошла смертельная давка (Видео)

Пришли за визой: возле консульства Пакистана в Афганистане произошла смертельная давка (Видео)
Обновлено 03:15 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер - TOLO News
По меньшей мере 15 человек погибли и более десяти получили ранения в давке возле консульства Пакистана в Афганистане.

Трагический инцидент произошел на стадионе в городе Джелалабад, где тысячи афганцев собрались ради получения визы в консульстве Пакистана.

Как сообщает Aljazeera, чтобы избежать большого скопления людей у визового центра, заявителей направили на ближайший футбольный стадион.

Как только консульство открылось, в толпе произошла давка, вследствие которой погибло 15 человек. Из них 11 - женщины. 

По данным официальных лиц провинции, всего на стадионе находилось более трех тысяч человек. 

"К сожалению, сегодня утром на футбольный стадион пришли тысячи людей, что привело к трагическому инциденту", - сказал официальный представитель губернатора провинции Аттаулла Хогьяни.

Консульство Пакистана возобновило выдачу виз на прошлой неделе после семимесячного перерыва из-за вспышки коронавируса.

Как сообщает издание, в социальных сетях накануне произошедшего ходили слухи о том, что консульство якобы "выдаст больше виз, чем обычно".

Как сообщалось ранее, в Лагосе, крупнейшем городе Нигерии, солдаты открыли огонь по участникам протеста против жестокости полиции. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Пакистан, Афганистан.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Азербайджан взял под контроль еще один населенный пункт в Карабахе: актуальная карта и видео
02 В Гяндже происходит настоящая человеческая трагедия, - журналист из Азербайджана
03 Российская школьница заманила в военкомат 30 призывников: в сети смеются
04 Теневые схемы на рынке электроэнергии – главная иллюстрация масштабной коррупции в Украине – эксперт
05 "Шахтер" сенсационно победил "Реал" резервным составом (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Алена Лоран рассказала, кто пытался похитить ее шестилетнюю дочь
Алена Лоран рассказала, кто пытался похитить ее шестилетнюю дочь
Считает себя ведьмой: кто такая Алена Лоран, у которой пытались украсть ребенка под Киевом
Считает себя ведьмой: кто такая Алена Лоран, у которой пытались украсть ребенка под Киевом
Зеленский для Путина чужой, а Лукашенко вызывает глубокое омерзение, - Леонид Гозман
Зеленский для Путина чужой, а Лукашенко вызывает глубокое омерзение, - Леонид Гозман
&quot;Старость не в радость&quot;: фигуру Веры Брежневой раскритиковали в сети
"Старость не в радость": фигуру Веры Брежневой раскритиковали в сети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь