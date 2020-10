Пришли за визой: возле консульства Пакистана в Афганистане произошла смертельная давка (Видео)

Трагический инцидент произошел на стадионе в городе Джелалабад, где тысячи афганцев собрались ради получения визы в консульстве Пакистана.

Как сообщает Aljazeera, чтобы избежать большого скопления людей у визового центра, заявителей направили на ближайший футбольный стадион.

Как только консульство открылось, в толпе произошла давка, вследствие которой погибло 15 человек. Из них 11 - женщины.

По данным официальных лиц провинции, всего на стадионе находилось более трех тысяч человек.

"К сожалению, сегодня утром на футбольный стадион пришли тысячи людей, что привело к трагическому инциденту", - сказал официальный представитель губернатора провинции Аттаулла Хогьяни.

Консульство Пакистана возобновило выдачу виз на прошлой неделе после семимесячного перерыва из-за вспышки коронавируса.

Как сообщает издание, в социальных сетях накануне произошедшего ходили слухи о том, что консульство якобы "выдаст больше виз, чем обычно".

Graphic scenes

At least 12 women have been killed&dozens injured in a stampede iin the city of Jalalabad when 1000s gathered to get Pakistani Visa. Such an unfortunate incident showing the people’s complete desperation and inefficient local governance. pic.twitter.com/mZCkLd5fhe

— Zia Shahreyar l (@ziashahreyar) October 21, 2020