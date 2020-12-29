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Объявившую о вспышке COVID-19 в Ухане журналистку отправили в тюрьму

Объявившую о вспышке COVID-19 в Ухане журналистку отправили в тюрьму
01:18 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Китае суд вынес приговор журналистке Жань Жан, которая сообщала о вспышке коронавируса в Ухане в феврале этого года. 

Как сообщил ее адвокат Рен Куаннью, журналистку приговорили к четырем годам тюрьмы, пишет Радио.Свобода.   

В начале пандемии Жань записывала и распространяла в соцсетях кадры из переполненных крематориев и больниц. На этих роликах было видно, как город пытается бороться со вспышкой коронавируса.  

Теперь же 37-летнюю женщину обвинили в "поисках причин для ссор и провоцировании тревоги".  

По словам Рена есть причины беспокоиться о состоянии здоровья журналистки. В июне она объявила голодовку и с тех пор ее кормят принудительно, через нос. 

Адвокат также сообщил, что на прошлой неделе Жень пообещала отказываться от еды и далее, если получит срок. 

Как известно, по состоянию на 28 декабря в мире зафиксировано более 81,2 миллиона инфицированных коронавирусом. Всего болезнь унесла жизни более 1,77 миллиона человек. 

В Украине COVID-19 за весь период пандемии обнаружили у 1,03 миллиона человек, скончались от болезни более 17,8 тысяч украинцев. 

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Все по теме:

Китай, Ухань, Коронавирус, Covid-19, Жань Жан.

Автор:

Телеграф
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