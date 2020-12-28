Впервые за долгое время: в Украине зафиксировали менее 5 тыс новых случаев COVID-19

В связи с распространением коронавируса в Украине 28 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 4385 новых случаев этого заболевания. Таким образом в стране впервые задолгое время зафиксировали менее 5 тысяч новых случаев коронавирусного заболевания за сутки.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Стоит отметить, что прошлый случай, когда за сутки зафиксировали меньше 5 тыс новых случаев был еще 19 октября, тогда зафиксировали 4766 новых случаев COVID-19.

В Украине за прошедшие сутки:

госпитализировали - 1588 человек;

летальних случаев - 75;

выздоровело - 7191 человек;

проведено тестирований за сутки - 15 332 (в том числе методом ПЦР - 12225, методом ИФА - 3107).

С начала пандемии в Украине:

заболели - 1 030 374 человека;

выздоровели - 665 729 человек;

летальных случаев - 17 849;

проведено ПЦР-тестов - 5 485 214.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в городе Киев (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.

Напомним, что ранее врач рассказала, почему посещение ресторана во время пандемии более опасно, чем поход в супермаркет.