Впервые за долгое время: в Украине зафиксировали менее 5 тыс новых случаев COVID-19

В связи с распространением коронавируса в Украине 28 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 4385 новых случаев этого заболевания. Таким образом в стране впервые задолгое время зафиксировали менее 5 тысяч новых случаев коронавирусного заболевания за сутки.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Стоит отметить, что прошлый случай, когда за сутки зафиксировали меньше 5 тыс новых случаев был еще 19 октября, тогда зафиксировали 4766 новых случаев COVID-19.
В Украине за прошедшие сутки:
С начала пандемии в Украине:
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в городе Киев (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.
Напомним, что ранее врач рассказала, почему посещение ресторана во время пандемии более опасно, чем поход в супермаркет.