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Впервые за долгое время: в Украине зафиксировали менее 5 тыс новых случаев COVID-19

Впервые за долгое время: в Украине зафиксировали менее 5 тыс новых случаев COVID-19
08:18 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В связи с распространением коронавируса в Украине 28 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 4385 новых случаев этого заболевания. Таким образом в стране впервые задолгое время зафиксировали менее 5 тысяч новых случаев коронавирусного заболевания за сутки.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Стоит отметить, что прошлый случай, когда за сутки зафиксировали меньше 5 тыс новых случаев был еще 19 октября, тогда зафиксировали 4766 новых случаев COVID-19.

В Украине за прошедшие сутки:

  • госпитализировали - 1588 человек;
  • летальних случаев - 75;
  • выздоровело - 7191 человек;
  • проведено тестирований за сутки - 15 332 (в том числе методом ПЦР - 12225, методом ИФА - 3107).

С начала пандемии в Украине:

  • заболели - 1 030 374 человека;
  • выздоровели - 665 729 человек;
  • летальных случаев - 17 849;
  • проведено ПЦР-тестов - 5 485 214.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в городе Киев (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.

Напомним, что ранее врач рассказала, почему посещение ресторана во время пандемии более опасно, чем поход в супермаркет.

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Все по теме:

Украина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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