В Китае выдвинули новую версию возникновения пандемии COVID-19

Мировая пандемия коронавируса COVID-19 могла быть вызвана отдельными вспышками в разных уголках планеты. А власти Китая всего лишь первыми в мире сообщили о новом вирусе.

Такое мнение озвучил в интервью Центральному телевидению Китая министр иностранных дел КНР Ван И.

"Мы мчались наперегонки со временем и были первой страной, сообщившей миру о случаях заболевания", – сообщил он.

По его словам, КНР всегда содействовал формированию глобальной синергии. Он был одним из первых, кто стоял у истоков международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса.

В то же время в Китае вели постоянную работу над тем, чтобы факты вокрыг пандемии COVID-19 не искажались ложью, - подчеркнул Ван И.

Стоит напомнить, что ранее 3 января в США снова обвинили Китай в возникновении пандемии коронавируса в мире.