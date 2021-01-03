У Трампа назвали возможную причина возникновения COVID-19

Заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттинджер заявил, что "наиболее достоверной версией" происхождения коронавируса является утечка из лаборатории в Китае.

Об этом пишет Dailymail.

По его словам, последние разведывательные данные указывают, что вирус вырвался из сверхсекретного Уханьского института вирусологии, который расположен менее чем в 18 километрах от продуктового рынка.

Поттинджер заявил, что причиной начала пандемии стала "утечка или авария".

Заявления чиновника прозвучали во время Zoom-конференции по Китаю, которая была организована в преддверии визита экспертов Всемирной организации здравоохранения в Ухань.

Среди критиков ВОЗ распространены опасения, что итоги расследования организации о начале пандемии будут недостоверными из-за сильного влияния на неё со стороны Китая.

Напомним, ранее западные СМИ писали, что китайские власти жестко контролируют любые исследования и расследования, связанные с причинами начала пандемии.