Летал более 26 лет: вскрылись подробности о разбившемся в Индонезии Boeing 737-500

9 января воздушное судно под названием Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air, вылетевший из Джакарты и направлявшийся в Понтианак в Индонезии, спустя несколько минут после взлета пропал с радаров и разбился. При этом, самолет летал уже более 26 лет.
Об этом сообщили в Твиттер "Febriliano".
Согласно заявленным данным, самолет Boeing 737 MSN27323 совершил первый полет еще в далеком 1994 году. Таким образом на момент катастрофы воздушному судну было 26,7 лет.
26 tahun #SriwijayaAir. #PKCLC #SJ182 pic.twitter.com/gzhuRUYBH0
— Febriliano (@slo_id) January 9, 2021
По данным AirNav Radarbox, последний контакт был в 07:40 после падения с 10 900 футов до 7 650 футов.
Боинг 737-500 внезапно потерял высоту над Джакартским заливом.
Самолет вошел в парк Sriwijaya Air в 2012 году.
Стоит напомнить, что скорость падения пассажирского Boeing 737 в районе Джакарты составила более 10 км в минуту, момент падения попал на видео.