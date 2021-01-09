Летал более 26 лет: вскрылись подробности о разбившемся в Индонезии Boeing 737-500

9 января воздушное судно под названием Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air, вылетевший из Джакарты и направлявшийся в Понтианак в Индонезии, спустя несколько минут после взлета пропал с радаров и разбился. При этом, самолет летал уже более 26 лет.

Об этом сообщили в Твиттер "Febriliano".

Согласно заявленным данным, самолет Boeing 737 MSN27323 совершил первый полет еще в далеком 1994 году. Таким образом на момент катастрофы воздушному судну было 26,7 лет.

По данным AirNav Radarbox, последний контакт был в 07:40 после падения с 10 900 футов до 7 650 футов.

Боинг 737-500 внезапно потерял высоту над Джакартским заливом.

Самолет вошел в парк Sriwijaya Air в 2012 году.

Стоит напомнить, что скорость падения пассажирского Boeing 737 в районе Джакарты составила более 10 км в минуту, момент падения попал на видео.