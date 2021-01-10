Падал в море со скоростью молнии: появился рассказ свидетелей крушения индонезийского Boeing в Индонезии

Рыбаки, которые стали невольными свидетелями крушения Boeing 737-500 SJ182 Sriwijaya Air, который потерпел катастрофу в небе над Индонезией и упал в Яванское море, рассказали, как выглядел момент падения самолета со стороны.

Своими впечатлениями от увиденного, они поделились с журналистами ВВС.

"Самолет, как молния, упал в море и взорвался в воде, - сказал рыбак Солихин. - Это было довольно близко к нам, осколки фанеры чуть не попали в мой корабль".

Как только крушение произошло капитан, на котором рыбачил Солихин, тут же скомандовал вернуться на берег.

Кроме того, местные жители, которые также находились недалеко от места исчезновения самолета сообщили BBC, что нашли предметы, которые, по их мнению, принадлежали самолету.

Напомним, в субботу, 9 января самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air, вылетевший из Джакарты и направлявшийся в Понтианак в Индонезии, спустя 4 минуты после взлета пропал с радаров. Местные СМИ сообщили о катастрофе. Позже эту информацию подтвердли и власти Индонезии. На борту самолета в момент катастрофы находились более 60 пассажиров, в том числе и 6 членов экипажа (два пилота и 4 бортпроводника).

Как ранее сообщал "Телеграф", в ходе поисковой операции по розыску пассажиров и обломков Boeing 737-500 SJ182 Sriwijaya Air, который потерпел катастрофу в небе над Индонезией, были обнаружены в Яванском море новыые фрагменты тел погибших пассажиров.