Лежали на глубине 23 метров: новые подробности поисковой операции на месте крушения индонезийского Boeing (видео)

В ходе поисковой операции по розыску пассажиров и обломков Boeing 737-500 SJ182 Sriwijaya Air, который потерпел катастрофу в небе над Индонезией, были обнаружены в Яванском море фрагменты тел погибших пассажиров.

Об этом можно судить из кадров видео, опубликованного в сети.

Команда водолазов также нашла на глубине 23 метров одежду, кабели, кислородное оборудование и части фюзеляжа и колес.

На ролике видно части обшивки самолета и проводов, которые водолазы достали из морской глубины.

По сообщениям местных СМИ, иностранцев, в том числе и украинцев, как сообщали ранее в МИД, на борту индонезийского самолета не было.

Как сообщал "Телеграф", ранее водолазы также обнаружили обломки Boeing и куски джинсов, которые, по всей видимости, принадлежали одному из пассажиров.

Кроме того, ранее рыбаки, которые стали невольными свидетелями трагедии, первыми выловили обломки самолета и части тел погибших на месте крушения самолета в Индонезии.