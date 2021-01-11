Падая, самолет был цел: новые детали крушения индонезийского Boeing

Глава Национального комитета безопасности на транспорте Индонезии Сурьянто Кахионо, заявил, что перед падением в Яванское море Boeing 737-500 SJ182 Sriwijaya Air с 62 пассажирами на борту, который потерпел катастрофу в небе над Индонезией, был полностью невредимым.

Об этом сообщает CNN.

Это подтверждают обломки от частей самолета, которые были обнаружены пока только в цельном виде.

"Скорость самолета, когда он ударяется о воду, очень высока, но, конечно, мы должны дождаться, пока следствие сообщит об этом больше", - сказал он.

Кроме того, по данным издания, из моря водолазы выловили 26 мешков с обломками самолета и телами пассажиров. Также точно определен район, где затонули черные ящики самолета.

"У нас есть два места, которые очень подозревают как местонахождение двух черных ящиков. Но, к сожалению, вокруг этих мест много обломков", - заявил в понедельник, 11 января, командующий ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно.

Он добавил, что команда водолазов работает над расчисткой местонахождения самописцев от обломков и надеется "в ближайшее время" поднять устройства со дна.

Как сообщал "Телеграф", ранее близкий жертв индонезийского Boeing тронул историей своей потери, рассказав, что у него в катастрофе разбились трое детей и жена.