В Китай не пустили двух экспертов ВОЗ, приехавших расследовать происхождение коронавируса

На территорию Китая не пустили двух членов миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), так как у них при тестировании на источник COVID-19 выявили антитела.

"Им всем снова сделали тесты в Сингапуре, и у всех отрицательные результаты ПЦР-исследования. Но у двоих членов положительный результат на антитела IgM. Теперь их снова перепроверяют на антитела IgM и IgG", - говорится в сообщении ВОЗ на странице в Твиттере.

They were tested again in #Singapore and were all negative for PCR. But two members tested positive for IgM antibodies. They are being retested for both IgM and IgG antibodies.https://t.co/3Yg9UoZ1mx

