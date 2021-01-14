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В Китай не пустили двух экспертов ВОЗ, приехавших расследовать происхождение коронавируса

В Китай не пустили двух экспертов ВОЗ, приехавших расследовать происхождение коронавируса
Обновлено 15:30 Сегодня Телеграф

На территорию Китая не пустили двух членов миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), так как у них при тестировании на источник COVID-19 выявили антитела.

"Им всем снова сделали тесты в Сингапуре, и у всех отрицательные результаты ПЦР-исследования. Но у двоих членов положительный результат на антитела IgM. Теперь их снова перепроверяют на антитела IgM и IgG", - говорится в сообщении ВОЗ на странице в Твиттере.

Эти двое ученых пока остаются в Сингапуре и сдадут повторно тесты на определенные антитела. Остальные члены миссии прибыли в Китай, как и было запланировано. 

В Ухане, где  впервые зафиксировали случаи заражения COVID-19, они будут работать вместе с китайскими учеными.

Кроме Уханя, ученые планируют посетить провинцию Юньнань, где расположены пещеры, в которых обитает большое количество летучих мышей.

Стоит отметить, что вопрос происхождения коронавируса до сих пор остается загадкой. Официально "нулевой пациент" так и не был выявлен.

В США считают, что вирус мог распространится из научной лаборатории Уханьского института вирусологии. Вашингтон предполагает, что к сокрытию информации о возникновении вспышки коронавируса COVID-19 причастна ВОЗ. Пекин считает эту версию безосновательной.

Напомним, эпидемия коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. По состоянию на 14 января 2021 во всем мире COVID-19 заразились более 92 млн человек, почти 2 млн пациентов скончались от последствий заражения. В Украине коронавирусной болезнью заболели более миллиона человек. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Китай, ВОЗ, Ухань, Covid-19.
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