В Китай не пустили двух экспертов ВОЗ, приехавших расследовать происхождение коронавируса

На территорию Китая не пустили двух членов миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), так как у них при тестировании на источник COVID-19 выявили антитела.

"Им всем снова сделали тесты в Сингапуре, и у всех отрицательные результаты ПЦР-исследования. Но у двоих членов положительный результат на антитела IgM. Теперь их снова перепроверяют на антитела IgM и IgG", - говорится в сообщении ВОЗ на странице в Твиттере.

They were tested again in #Singapore and were all negative for PCR. But two members tested positive for IgM antibodies. They are being retested for both IgM and IgG antibodies.https://t.co/3Yg9UoZ1mx — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 14, 2021

Эти двое ученых пока остаются в Сингапуре и сдадут повторно тесты на определенные антитела. Остальные члены миссии прибыли в Китай, как и было запланировано.

В Ухане, где впервые зафиксировали случаи заражения COVID-19, они будут работать вместе с китайскими учеными.

Кроме Уханя, ученые планируют посетить провинцию Юньнань, где расположены пещеры, в которых обитает большое количество летучих мышей.

Стоит отметить, что вопрос происхождения коронавируса до сих пор остается загадкой. Официально "нулевой пациент" так и не был выявлен.

В США считают, что вирус мог распространится из научной лаборатории Уханьского института вирусологии. Вашингтон предполагает, что к сокрытию информации о возникновении вспышки коронавируса COVID-19 причастна ВОЗ. Пекин считает эту версию безосновательной.

Напомним, эпидемия коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. По состоянию на 14 января 2021 во всем мире COVID-19 заразились более 92 млн человек, почти 2 млн пациентов скончались от последствий заражения. В Украине коронавирусной болезнью заболели более миллиона человек.