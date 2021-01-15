Тысячи людей сбежали, есть жертвы: в Индонезии паника из-за мощного землетрясения (фото и видео)

Сегодня утром, 15 января, землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло на индонезийском острове Сулавеси.

Об этом сообщает сайт BBC со ссылкой на местные СМИ.

В результате разрушений погибли по меньшей мере 30 человек, еще сотни людей были ранены и тысячи были вынуждены покинуть свои дома.

Подземные толчки продолжались в течение пяти-семи секунд, повреждено по меньшей мере 62 дома, в том числе несколько высоких зданий, среди которых больница, гостиницы и правительственное здание.

Местные СМИ сообщают, что пациенты больницы Митра Манакарра в городе Мамуджу оказались в ловушке.

По данным местных поисково-спасательных групп, многие люди все еще находятся под обрушившимися зданиями, погибших и раненых может быть на много больше.

Стоит напомнить, что ранее в этом же районе произошло землетрясение силой 5,9 баллов, которое повредило несколько домов. Власти сообщили, что ряд землетрясений повлек по меньшей мере три оползня, а электроснабжение было прекращено.

На территория Индонезии часто происходят разрушительные землетрясения и цунами. Так, в результате землетрясения на Сулавеси в 2018 году погибло более 2000 человек.

Как писал "Телеграф", 27 декабря сильное землетрясение произошло в восточной части Турции.