Из-за снежного шторма в Японии столкнулось почти 140 машин, есть погибший (фото и видео)

На шоссе на севере Японии, которая в последнее время страдает от обильных снегопадов, во время метели произошло множественное ДТП с участием около 130 автомоблией.

Об этом сообщает японское телекомпания NHK.

По данным официальных лиц, вследствие ДТП один человек погиб и еще не менее 17 получили ранения, из них двое в тяжелом состоянии.

Из-за аварии в пробках застряли не менее 200 человек. Это привело к закрытию скоростной магистрали Тохоку в префектуре Мияги.

Секретарь кабинета министров Кацунобу Като заявил, что причиной массового затора стал грузовик, который из-за плохой видимости наехал на легковушку.

Продолжающаяся метель вынудила дорожные власти установить ограничение скорости в 50 км/ч.

Как сообщалось ранее, ДТП с участием пяти автомобилей сковало движение в Киеве.