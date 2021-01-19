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Из-за снежного шторма в Японии столкнулось почти 140 машин, есть погибший (фото и видео)

Из-за снежного шторма в Японии столкнулось почти 140 машин, есть погибший (фото и видео)
Обновлено 21:27 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

На шоссе на севере Японии, которая в последнее время страдает от обильных снегопадов, во время метели произошло множественное ДТП с участием около 130 автомоблией. 

Об этом сообщает японское телекомпания NHK

По данным официальных лиц, вследствие ДТП один человек погиб и еще не менее 17 получили ранения, из них двое в тяжелом состоянии. 

Массовое ДТП в Японии

Из-за аварии в пробках застряли не менее 200 человек. Это привело к закрытию скоростной магистрали Тохоку в префектуре Мияги.

ДТП в Японии

Секретарь кабинета министров Кацунобу Като заявил, что причиной массового затора стал грузовик, который из-за плохой видимости наехал на легковушку. 

Продолжающаяся метель вынудила дорожные власти установить ограничение скорости в 50 км/ч. 

Как сообщалось ранее, ДТП с участием пяти автомобилей сковало движение в Киеве. 

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ДТП, Япония, Погода.
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