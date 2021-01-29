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Пятница, 29.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Ученые впервые побывали в больнице Уханя, где лечили первых пациентов с Covid-19 (видео)

Ученые впервые побывали в больнице Уханя, где лечили первых пациентов с Covid-19 (видео)
Обновлено 16:00 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Эксперты Всемирной организации здравоохранения посетили больницу в китайском городе Ухань, в которой лечили первых заболевших COVID-19. 

Об этом пишет Reuters

Глава делегации Петер Дашак заявил о том, что посещение больницы является важным для расследования причин возникновения эпидемии. 

Также он сообщил о том, что эксперты пообщались с врачами и персоналом, которые лечили первых заболевших и открыто обсудили их работу. 

После посещения больницы Уханя команда ВОЗ отправилась в провинциальную больницу китайской и западной медицины провинции Хубэй.

Ученые проведут в городе еще две недели, ожидается, что за это время они посетят лаборатории, рынки и больницы Уханя. 

Как сообщалось ранее, в сети показали, как выглядит рынок, на котором впервые обнаружили COVID-19.

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Китай, ВОЗ, Ухань.
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