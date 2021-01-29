Ученые впервые побывали в больнице Уханя, где лечили первых пациентов с Covid-19 (видео)

Эксперты Всемирной организации здравоохранения посетили больницу в китайском городе Ухань, в которой лечили первых заболевших COVID-19.

Об этом пишет Reuters.

Глава делегации Петер Дашак заявил о том, что посещение больницы является важным для расследования причин возникновения эпидемии.

Также он сообщил о том, что эксперты пообщались с врачами и персоналом, которые лечили первых заболевших и открыто обсудили их работу.

После посещения больницы Уханя команда ВОЗ отправилась в провинциальную больницу китайской и западной медицины провинции Хубэй.

We’ve arrived at a hospital with the @WHO investigation team in #Wuhan #China searching for the origins of the #coronavirus... pic.twitter.com/1XKb4yeheo — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) January 29, 2021

Ученые проведут в городе еще две недели, ожидается, что за это время они посетят лаборатории, рынки и больницы Уханя.

Как сообщалось ранее, в сети показали, как выглядит рынок, на котором впервые обнаружили COVID-19.