Ученые впервые побывали в больнице Уханя, где лечили первых пациентов с Covid-19 (видео)

Эксперты Всемирной организации здравоохранения посетили больницу в китайском городе Ухань, в которой лечили первых заболевших COVID-19.

Об этом пишет Reuters.

Глава делегации Петер Дашак заявил о том, что посещение больницы является важным для расследования причин возникновения эпидемии.

Также он сообщил о том, что эксперты пообщались с врачами и персоналом, которые лечили первых заболевших и открыто обсудили их работу.

После посещения больницы Уханя команда ВОЗ отправилась в провинциальную больницу китайской и западной медицины провинции Хубэй.

The WHO scientific team getting ready to move in #Wuhan #China . #coronavirus origins. pic.twitter.com/e0uGCXO44E

We’ve arrived at a hospital with the @WHO investigation team in #Wuhan #China searching for the origins of the #coronavirus... pic.twitter.com/1XKb4yeheo

— Stephen McDonell (@StephenMcDonell) January 29, 2021